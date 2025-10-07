中央核定花蓮三鄉鎮為災區 開放村長認定受災也能領慰助金

花蓮光復鄉洪災，中央開始發放慰助金，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，行政院已核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，其中光復鄉7個村共1837戶列為受災區，將依台大防災團隊畫定範圍發放，其他村里則由村里長實地認定受災情形後納入補助。

指揮官季連成表示，這7個村是「實質受災區」，包括大安村、大華村、大平村、大馬村、大同村、東富村、北富村為主要補助對象，至於範圍外的其他村里，若確有淹水與損壞情形，則可由村里長實質認證、簽名確認，經地方政府造冊後，同樣納入補助範圍。他強調，中央不可能逐戶查訪，因此由地方村里長分層負責認定。

針對外界關心村長認定是否造成壓力，季連成回應，村長要有擔當，這是政府官員應負的責任，是否受災、淹水，村長肉眼即可判斷，中央依地方認證結果發放補助，程序清楚、責任分明，不會讓災民權益受損。今天中央一站式服務站已開設，他呼籲受災戶可前往申請。

花蓮縣府表示，慰助金將依台大防災團隊畫設範圍發放，若有民眾居住於邊緣區域受災，但不在畫定範圍內，縣府會依捐款狀況與實際需求評估後妥善處理。

由於這次洪災災情嚴重，前兩周行政院大力推動救災，現階段隨著受災戶急需慰助金補貼，行政院決議堰塞湖附近的三鄉鎮為災區，讓核發程序更順利。

行政院政委陳金德表示，凡具居住與受災事實者皆可領取，不受申請期限限制，保障災民權益。服務站核對名冊，確認銀行或郵局帳號後將陸續匯款，確保符合資格的災民都能領到慰助金。 行政院核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區，圖／中央災害前進協調所提供 中央災害前進協調所指揮官季連成（中）表示，行政院核定花蓮光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區。記者王思慧／攝影

商品推薦