快訊

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

5弱地震難掌握 花蓮堰塞湖恐釀災…災變中心請民眾要有撤離準備演練

聯合報／ 記者李承穎戴永華／連線即時報導
花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖目前安全，但是5弱的地震很難掌握，不但要有撤離計畫，居民也要有撤離演練的準備。圖／水利署提供
花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖目前安全，但是5弱的地震很難掌握，不但要有撤離計畫，居民也要有撤離演練的準備。圖／水利署提供

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖目前雖是水流平緩、壩體穩固，但中央災害應變中心坦承「5弱地震難掌握」，一旦發生地震恐有危險，災變中心總協調官季連成今天表示，中央與花蓮縣府討論擬訂撤離計畫，先針對撤離路線、收容地點及撤離人員進行圖上兵棋推演，接下來請災民配合撤離演練。

季連成政委表示，堰塞湖目前仍維持紅色警戒，雖然每天約有40萬噸的水很平緩流出堰塞湖，但仍然要有突發事件時的警戒，包括5弱地震很難掌握，每天超過200毫米豪雨是可以掌握，但是5弱地震沒辦法掌握，在此情況下仍必須維持堰塞湖紅色警戒。

季連成強調，解除紅色警戒有「四要件」，第一要件，流量下的水對於堤防衝擊力是安全的，第二要件流下來的水依照浚深河道緩慢流動，年底前浚深可以處理100萬立方米的沙石量，讓水在正常河道裡流；第三要件，2860公尺長的堤防已經加到5公尺高，對於一般性衝擊的水有一定的防護能力。

第四要件最重要是「撤離」，請縣政府擬訂撤離計畫要更完整，今天早上會議中大家已經討論撤離計畫，基本上是周延的，不足的地方正在修訂，修訂完畢後會採取兩個步驟來執行，第一先做圖上的兵棋推演，針對相關撤離路線、 收容點及協助要撤離人員做兵棋推演，熟練之後進行實質撤離演練。

他說，會在災防救援工作告一段落後做實質演練，堰塞湖目前算是安全的，哈隆颱風不會朝向台灣，但擔心的臨時發生5弱地震，所以必須做實質演練，該撤的要撤、該發的警報會發，請災民配合，為了安全必須採取這樣的步驟。

5弱地震難掌握，中央災害應變中心總協調官季連成表示，為了防災，不但要有完備的撤離計畫及兵棋推演，災民也要配合進行撤離演練。圖／截自直播
5弱地震難掌握，中央災害應變中心總協調官季連成表示，為了防災，不但要有完備的撤離計畫及兵棋推演，災民也要配合進行撤離演練。圖／截自直播

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮洪患志工受傷感染病逝 中央前進協調所哀悼

圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

季連成：請花蓮縣府完成地方撤離計畫

被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

相關新聞

光復鄉正常上班課多店仍未開 店員無班、沒補助成「孤兒」

花蓮光復鄉受到洪災影響停班停課14天，今天終於恢復正常上班上課，不過不少人仍在清理家園，今天繼續請假，店家也因生財工具毀...

灰髮蒼蒼災民火車上讓座 鏟子超人聽聞故事紅了眼眶

一名 Wang 網友在Threads發文，寫下10月1日她從光復回花蓮的電聯車上，遇到了一件邊打字邊眼眶紅的事情。 網友說，一位灰髮蒼蒼中高齡先生，原本坐在位置上，看到上車的鏟子女超人就主動讓座

5弱地震難掌握 花蓮堰塞湖恐釀災…災變中心請民眾要有撤離準備演練

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖目前雖是水流平緩、壩體穩固，但中央災害應變中心坦承「5弱地震難掌握」，一旦發生地震恐有危險，災變中...

光復國中棒球場遭沖毀修復要一年 選手移地訓練校方盼補助交通車

光復洪災發生至今過半個月，今天終於正常上班上課，但校園受損仍相當嚴重，其中光復國中棒球場受損嚴重，修復期一年以上，學生未...

教宗為花蓮災民祈福陳建仁感念 全球看見台灣團結力量

前副總統陳建仁為虔誠天主教徒，曾獲教廷授予「聖大額我略教宗騎士團勳章爵士」及「耶路撒冷聖墓騎士」榮銜。針對颱風「樺加沙」...

光復洪災傅崐萁再拋遷村 在地民眾反對喊「生在這盼死也葬在這」

光復洪災事發第14天，適逢中秋節但不少居民目前還是積極復原家園，沒心情過節，藍委傅崐萁先前與賴清德總統勘災指出，光復鄉災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。