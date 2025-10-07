5弱地震難掌握 花蓮堰塞湖恐釀災…災變中心請民眾要有撤離準備演練

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖目前雖是水流平緩、壩體穩固，但中央災害應變中心坦承「5弱地震難掌握」，一旦發生地震恐有危險，災變中心總協調官季連成今天表示，中央與花蓮縣府討論擬訂撤離計畫，先針對撤離路線、收容地點及撤離人員進行圖上兵棋推演，接下來請災民配合撤離演練。

季連成政委表示，堰塞湖目前仍維持紅色警戒，雖然每天約有40萬噸的水很平緩流出堰塞湖，但仍然要有突發事件時的警戒，包括5弱地震很難掌握，每天超過200毫米豪雨是可以掌握，但是5弱地震沒辦法掌握，在此情況下仍必須維持堰塞湖紅色警戒。

季連成強調，解除紅色警戒有「四要件」，第一要件，流量下的水對於堤防衝擊力是安全的，第二要件流下來的水依照浚深河道緩慢流動，年底前浚深可以處理100萬立方米的沙石量，讓水在正常河道裡流；第三要件，2860公尺長的堤防已經加到5公尺高，對於一般性衝擊的水有一定的防護能力。

第四要件最重要是「撤離」，請縣政府擬訂撤離計畫要更完整，今天早上會議中大家已經討論撤離計畫，基本上是周延的，不足的地方正在修訂，修訂完畢後會採取兩個步驟來執行，第一先做圖上的兵棋推演，針對相關撤離路線、 收容點及協助要撤離人員做兵棋推演，熟練之後進行實質撤離演練。

他說，會在災防救援工作告一段落後做實質演練，堰塞湖目前算是安全的，哈隆颱風不會朝向台灣，但擔心的臨時發生5弱地震，所以必須做實質演練，該撤的要撤、該發的警報會發，請災民配合，為了安全必須採取這樣的步驟。 5弱地震難掌握，中央災害應變中心總協調官季連成表示，為了防災，不但要有完備的撤離計畫及兵棋推演，災民也要配合進行撤離演練。圖／截自直播

