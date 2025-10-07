教宗為花蓮災民祈福陳建仁感念 全球看見台灣團結力量
前副總統陳建仁為虔誠天主教徒，曾獲教廷授予「聖大額我略教宗騎士團勳章爵士」及「耶路撒冷聖墓騎士」榮銜。針對颱風「樺加沙」重創花蓮堰寒湖嚴重洪水災情，他在臉書發文，引用「聖經．路加福音」中「慈善的撒瑪黎亞人」故事，強調「愛天主、愛鄰人如己」的重要精神，感謝各界以行動展現愛與憐憫。
陳建仁指出，颱風帶來的強降雨導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖擊花蓮縣光復鄉，造成18人罹難、6人失聯、約150人受傷，逾千戶民宅被泥水掩埋，損失慘重。面對災情，全台
志工與民間團體踴躍投入，包括搜救隊、鏟子超人、義煮團隊、醫護與水電志工等，協助清除淤泥、送餐慰問、醫療救助，形成一股堅強的互助力量。
同時，9月28日上午10時，教宗良十四世於聖伯多祿大殿廣場主持「禧年要理教講員彌撒」，特別以義大利語為亞洲受颱風襲擊的地區祈禱。他提到，「我心繫受災民眾，特別是
最貧困的災民。我為遇難者、失蹤者與救援人員祈禱，也願天主賜予力量與勇氣，戰勝逆境。」
陳建仁在文末感念教宗對台灣的關懷，並感謝無數志工無私奉獻，稱他們是災民真正的「鄰人」。他表示，海內存知己、天涯若比鄰，這場災難雖帶來巨大創痛，卻也讓世界再次
看見台灣社會的溫度與團結力量。他強調，「人飢己飢、人溺己溺」不僅是信仰的實踐，更是全民的共同價值。陳建仁呼籲持續攜手重建，讓愛與希望在災區延續，祈願「天佑台灣、災後重生」。
