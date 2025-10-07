花蓮災民慨嘆家園淹掉 一站式服務領慰助金

快訊

中央社／ 花蓮7日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，政院今天啟動發放災後慰助金及一站式服務平台；一早光復鄉服務站就有排隊民眾，災民說家都淹掉了，能領35萬元慰助金不無小補，盼政府能多給予幫助。

政委陳金德今天到花蓮光復鄉設在中華電信公司的服務站關心作業流程，他接受媒體聯訪表示，在這次受災地區的居民，有居住的事實、受到這次水災的損壞，符合條件的家戶發放慰助金35萬元。

辦理時間今天起至12日每天上午8時至傍晚5時，陳金德說，不會因為12日截止若沒來得及申請就沒有，「我們今天開始核對名冊，確認後會迅速匯款至災戶帳號內。」

陳金德說明，核發名冊為光復鄉受災7村加上鳳林鎮幾個里，在紅色警戒範圍之內的名冊，會一一去確認，若沒有在紅色警戒範圍內，但確實房子有淹水、且有居住事實，經村長認定，也會發放，目前掌握約1800戶以內。

中央已由內政部等8個部會與賑災基金會等單位派員進駐，並分村負責核對慰助金。各部會每天約派出20至30人逐戶協助，確認受災事實與金融帳號資料，經核對後將由衛福部統一撥款，直接匯入災戶帳號。

陳金德說，如果近期未能確認資格，權利不會受損，之後仍可透過縣政府或鄉公所協助辦理，這個預算執行是到明年年底。

政府為給予災區最大支持，在既有「家園清理支持方案」每戶5萬元、以及「家園復原慰助金」每戶10萬元基礎上，再提供「房屋修復慰助金」每戶20萬元，合計每戶35萬元。行政院長卓榮泰也指示行政團隊簡化程序、加速撥款，並要求主動查訪、減少往返排隊等待時間。

