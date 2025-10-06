領災後慰助金免跑現場！行政院推一站式服務 明起直接匯款入帳

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
花蓮光復救災進入第14天，佛祖街復原進度緩慢。記者曾原信／攝影
行政院7日將啟動災後慰助金發放作業及一站式服務平臺，陳金德政務委員6日說明，中央家園支持慰助金三方案合計每戶35萬元，採取「主動訪查、直接匯入」方式，由行政院跨部會團隊入村核對資料，災民不需到服務站排隊，即可在家完成領取程序。

陳金德政委強調，慰助金一律以匯款方式撥付，現場不發現金。民眾若需協助辦理，仍可於10月7日至12日每日8時至17時，攜帶身分證及銀行存摺，前往「行政院災後慰助服務站」（花蓮縣光復鄉中正路一段132號，中華電信光復服務中心）洽辦。經現場受理核定後，慰助金同樣將直接匯入帳戶。如身分證遺失，可於現場辦理。

賴清德總統5日宣布，為給予災區最大支持，在既有「家園支持方案」每戶15萬元基礎上，再提供「房屋修復慰助金」每戶20萬元，合計每戶35萬元協助。卓榮泰院長指示行政團隊簡化程序、加速撥款，並要求主動查訪、減少往返排隊等待時間。

陳金德政委指出，中央已由內政部、交通部、經濟部、農業部、衛生福利部、環境部、金融監督管理委員會、原住民族委員會與賑災基金會等單位派員進駐，並分村負責慰助金核對作業。內政部與交通部負責大安村與大同村，經濟部與農業部負責大馬村與大平村，衛生福利部及環境部支援北富村與東富村的訪查，原民會則負責大華村。

陳金德政委補充，各部會每日合計約派出20至30人進行逐戶協助，確認受災事實與金融帳號資料，經核對後將由衛生福利部統一辦理撥款，直接匯入災戶帳號，如遇帳號異常、重複申領或租屋情形，將即時補正，確保補助的正確、安全及快速。

陳金德政委說，一站式平臺整合多項中央支援措施，涵蓋家園支持與修復、生活支援與安置、農業與農機補助、金融貸款協助、原住民族及社會支持、環境清理與公共設施修復等服務。例如提供家園清理及復原為支持及慰助金15萬元與房屋修復慰助金20萬元；短期安置旅宿免費入住與每月最高1萬9千元租金補貼；農田復原補助每公頃10萬元、農機補助最高72萬元等多元服務，後續將依災區需求彈性調整。

行政院提醒，慰助金採直接匯入帳戶方式，現場不會發放現金，如有疑問，可撥打「慰助金服務專線（02-7702-8028）」洽詢，或於10月7日至12日期間前往「行政院災後慰助服務站」（花蓮縣光復鄉中正路一段132號，中華電信光復服務中心）辦理。行政院將秉持主動關懷與簡政便民原則，全力協助災區民眾早日重建家園。

堰塞湖 馬太鞍溪

