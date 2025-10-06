光復洪災傅崐萁再拋遷村 在地民眾反對喊「生在這盼死也葬在這」

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／花蓮即時報導
光復鄉重災區佛祖街距離完全復原，仍有很長一段路要走。記者曾原信／攝影
光復鄉重災區佛祖街距離完全復原，仍有很長一段路要走。記者曾原信／攝影

光復洪災事發第14天，適逢中秋節但不少居民目前還是積極復原家園，沒心情過節，藍委傅崐萁先前與賴清德總統勘災指出，光復鄉災情慘重、農水路可能須全面處理，是否考慮遷村，引發熱議。不過在地民眾皆反對，認為遷村是大事，應先解決堰塞湖問題，解決不了再來考慮，並制定短中長期計畫，「既然生在這裡，就希望死也葬在這」。

住在佛祖街林姓災民透露，佛祖街街尾的淤沙目前仍很嚴重，志工跟國軍們目前仍在開挖，由於這邊屬於紅色警戒區未來可能面臨遷村或臨時中繼。林直言，「遷村絕對不是選擇0或1就可以解決。」政府必須要與災民面對面坐下來溝通，大家需要更完整的資訊，在確保安全前提下選擇最完整的方案，呼籲政府提出更具體資訊。

佛祖街314巷黃姓災民表示，市府應擬定短中長期計畫，包含第一階段加固堤防防止大水淤泥再次衝擊，中期提供相關評估居住合適性，已經提供相關補助，長期再來評估遷村建議以及農地復原計畫等，與災民一起討論，取得最大共識。

同樣住在佛祖街街頭范姓受災戶表示，兄弟姐妹從出生、就學、嫁人前都生在這個村子，看到祖先打下根基、爸媽守護房子變成這樣，內心已經很難受，好不容易家園清理出一個進度，現在又要逼大家搬到第二居住地，長輩無法接受，她也無法接受，「既然能生在這裡，死也要葬在這裡」。

位於佛祖街，原本被厚厚淤泥侵入，半層樓遭掩埋的保安寺，如今也完整露出，周邊剩餘的泥土也有志願者持續清理。記者曾原信／攝影
位於佛祖街，原本被厚厚淤泥侵入，半層樓遭掩埋的保安寺，如今也完整露出，周邊剩餘的泥土也有志願者持續清理。記者曾原信／攝影
佛祖街為光復鄉淹水重災區，目前多數民宅內仍有大量汙泥，志願者馬不停蹄加速趕工。記者曾原信／攝影
佛祖街為光復鄉淹水重災區，目前多數民宅內仍有大量汙泥，志願者馬不停蹄加速趕工。記者曾原信／攝影

