花蓮光復鄉停班課14天後 明天恢復正常上班上課

花蓮光復鄉上月23日洪災，經過停班停課14天後，花蓮縣政府宣布，明（7日）起恢復正常上班、上課。為維護災區秩序與治安，縣警局已畫分四個巡邏區，由派出所與偵查隊巡邏，每晚編組警力防竊巡邏，確保居民安全。

縣府指出，這起災害累積造成18人罹難、6人失聯，目前共有429人仍暫住收容中心，包括大進國小177人、大全鄉立托兒所52人、虎爺溫泉會館169人、蜜滋賀溫泉會館29人與秀山園溫泉會館2人。

交通方面，隨著大型車輛進出減少，193線道路管制時段自明天起，縮短為上午7時至下午4時，讓通勤與通學更加便利；市區重點管制區域仍以佛祖街為主，縣警局呼籲鄉親配合交管人員指揮，確保救災與通行安全。

縣府建設處指出，目前室內水電修繕志工媒合 ，經受理民眾室內水電修繕需求計108案，已由水電志工修繕完成61案，持續修繕中。目前已拖吊受損車輛共492輛，汽車467輛、機車25輛，集中停放於大農大富平地森林園區停車場，民眾可撥0910-614250查詢，同時縣府徵求具吊臂設備的拖吊車志願者，協助救災與復建。

災害應變清理進度方面，今天六大區域共投入人力104人、機具90部，清理道路770公尺、泥沙3830.6公噸、清溝總長度2660公尺。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠提醒，清理家園時若身上有傷口應做好防護，避免接觸汙泥感染；環境潮濕易孳生病媒蚊，呼籲鄉親注意飲食與環境衛生，防範災後疾病。

