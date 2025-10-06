花蓮光復鄉3村民不滿遭排除慰問金名單...成次等災民 百人向縣府抗議

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉今天有約百名未被淹沒的大進村、大全村與南富村民，因不滿救災期間的垃圾等都往村內置放，粉塵也影響生活，已變成次等災民，到縣府前進指揮所抗議。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉今天有約百名未被淹沒的大進村、大全村與南富村民，因不滿救災期間的垃圾等都往村內置放，粉塵也影響生活，已變成次等災民，到縣府前進指揮所抗議。記者王思慧／攝影

花蓮堰塞湖洪災，光復鄉多村受災，今天有約百名未被淹沒的大進村、大全村與南富村民，因不滿救災期間的垃圾等都往村內置放，粉塵也影響生活，已變成次等災民，到縣府前進指揮所抗議，要求把3村納入受災名冊，甚至不排除到中央前進協調所陳抗。

花蓮縣府3日起發放災後慰問金，每戶5萬元，對象包括光復鄉大平、大安、大同、大馬、大華、東富、西富、北富、大全村5戶保全戶、大進村3戶保全戶，以及鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村的保全戶。

不過名單公布後，引發地方強烈不滿，未被納入的南富村、大全村與大進村居民批評，明明同樣受災或受影響，卻成了「次等災民」。今天下午來自3村的村民，聚集在縣府設於光復糖廠的前進指揮所，高舉紙板抗議，要求縣府將3村全納入慰問金發放名冊。

南富村長林萬德指出，太巴塱部落共有4個村，唯獨南富村沒被列入，讓村民感到不平，對面北富村、左邊西富村、右邊東富村，大家面對面只隔一條街，人家能領5萬元，南富村民卻一毛都沒有。

大全村長林淑珍表示，光復糖廠往台9線以南就是大全村，救災期間大量重型機具進出，道路泥濘、粉塵瀰漫，「我們沒被畫入紅色區域不代表沒受影響，村民連窗戶都不敢開」。她說，村長們兩度到縣府與社會處討論，希望比照其他村發放慰問金，卻得不到結果，讓村民難以接受。

大進村長林正立說，大進村是救災指揮所所在地，堆滿災區運出的泥土與廢棄物，全村幾乎被垃圾包圍；前天縣府官員還口頭允諾列入，沒想到卻收到村幹事通知「沒有名額」，讓村民深感不滿。

縣府社會處長陳加富回應，第一波慰問金發放標準，是依據台大團隊匡列的紅色警戒區範圍訂定，非縣府任意排除，建議3村可將損失與訴求整理成正式陳情案，只要縣府受理，就會盡速啟動評估與後續處理。

花蓮光復鄉今天有約百名未被淹沒的大進村、大全村與南富村民，到縣府前進指揮所抗議。縣府社會處長陳加富（左二）回應，建議3村可將損失與訴求整理成正式陳情案。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉今天有約百名未被淹沒的大進村、大全村與南富村民，到縣府前進指揮所抗議。縣府社會處長陳加富（左二）回應，建議3村可將損失與訴求整理成正式陳情案。記者王思慧／攝影
光復鄉大全村長林淑珍（右）表示，村長們兩度到縣府與社會處討論，希望比照其他村發放慰問金，卻得不到結果，讓村民難以接受。記者王思慧／攝影
光復鄉大全村長林淑珍（右）表示，村長們兩度到縣府與社會處討論，希望比照其他村發放慰問金，卻得不到結果，讓村民難以接受。記者王思慧／攝影
光復鄉大進村長林正立說，大進村是救災指揮所所在地，堆滿災區運出的泥土與廢棄物，全村幾乎被垃圾包圍。記者王思慧／攝影
光復鄉大進村長林正立說，大進村是救災指揮所所在地，堆滿災區運出的泥土與廢棄物，全村幾乎被垃圾包圍。記者王思慧／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

