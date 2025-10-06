花蓮光復鄉公部門10/7正常上班、學校正常上課

花蓮縣政府今天宣布，明天光復鄉公部門正常上班、學校正常上課；縣警局在光復劃分4個巡邏區，由派出所與偵查隊共同巡邏，每晚編組警力防竊巡邏，共同守護災區安全。

花蓮縣政府今天召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，行政暨研考處長陳建村說明，災害至今累積死亡人數18人、失聯6人。目前收容人數為429人（大進國小177人、大全鄉立托兒所52人、虎爺溫泉會館169人、蜜滋賀溫泉會館29人、秀山園溫泉會館2人）。

馬太鞍溪堰塞湖受損車輛移至大農大富平地森林園區停車場，目前已拖吊汽車461台、機車31台，共計492台，查詢聯絡專線：0910-614250，同時徵求具備吊臂之拖吊車志願協助者，共同投入災區搶救與復建行動。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠表示，感謝所有志工朋友和鄉親的努力，在清理家園時，如果身上有傷口要加強傷口防護，因為在風災或水災發生時，淤泥及排水溝裡容易有病原菌，提醒要穿長靴還有戴手套，也提醒鄉親災後環境潮濕易孳生病菌及病媒蚊，務必注意飲食及環境衛生。

警察局說明，因應復課調整交通管制，考量193線大型車輛日趨減少，以及附近地區5所國小以及2所國中的復課，為縮短鄉親通勤、通學的便利，減少管制上的不便，原本線道193管制時段，上午7時到晚間8時，從7日開始調整為上午7時到下午4時；市區交管的部分，目前重點的區域仍在佛祖街，呼籲鄉親以及所有用路人務必配合交管同仁的指揮，確保救災工作均能順利的完成。

另外，針對學生復課加強校園治安維護，同時災區物資站、收容中心及空屋，花蓮縣警察局已編組警力，劃分4個巡邏區，由派出所與偵查隊共同巡邏。每晚8時至翌日6時編組警力防竊巡邏，民眾若發現可疑人士可撥打110報案。

