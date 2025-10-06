花蓮光復鄉公部門10/7正常上班、學校正常上課

快訊

中央社／ 花蓮6日電

花蓮縣政府今天宣布，明天光復鄉公部門正常上班、學校正常上課；縣警局在光復劃分4個巡邏區，由派出所與偵查隊共同巡邏，每晚編組警力防竊巡邏，共同守護災區安全。

花蓮縣政府今天召開馬太鞍堰塞湖潰壩救災進度說明會，行政暨研考處長陳建村說明，災害至今累積死亡人數18人、失聯6人。目前收容人數為429人（大進國小177人、大全鄉立托兒所52人、虎爺溫泉會館169人、蜜滋賀溫泉會館29人、秀山園溫泉會館2人）。

馬太鞍溪堰塞湖受損車輛移至大農大富平地森林園區停車場，目前已拖吊汽車461台、機車31台，共計492台，查詢聯絡專線：0910-614250，同時徵求具備吊臂之拖吊車志願協助者，共同投入災區搶救與復建行動。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠表示，感謝所有志工朋友和鄉親的努力，在清理家園時，如果身上有傷口要加強傷口防護，因為在風災或水災發生時，淤泥及排水溝裡容易有病原菌，提醒要穿長靴還有戴手套，也提醒鄉親災後環境潮濕易孳生病菌及病媒蚊，務必注意飲食及環境衛生。

警察局說明，因應復課調整交通管制，考量193線大型車輛日趨減少，以及附近地區5所國小以及2所國中的復課，為縮短鄉親通勤、通學的便利，減少管制上的不便，原本線道193管制時段，上午7時到晚間8時，從7日開始調整為上午7時到下午4時；市區交管的部分，目前重點的區域仍在佛祖街，呼籲鄉親以及所有用路人務必配合交管同仁的指揮，確保救災工作均能順利的完成。

另外，針對學生復課加強校園治安維護，同時災區物資站、收容中心及空屋，花蓮縣警察局已編組警力，劃分4個巡邏區，由派出所與偵查隊共同巡邏。每晚8時至翌日6時編組警力防竊巡邏，民眾若發現可疑人士可撥打110報案。

堰塞湖 馬太鞍溪

花蓮光復鄉3村民不滿遭排除慰問金名單...成次等災民 百人向縣府抗議

花蓮堰塞湖洪災，光復鄉多村受災，今天有約百名未被淹沒的大進村、大全村與南富村民，因不滿救災期間的垃圾等都往村內置放，粉塵...

去年403地震垮房 今年堰塞湖淹店 花蓮婦嘆：真不知怎麼撐下去

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創中正路與佛祖街一帶，當地邱姓婦人去年403強震時，為女兒購買的天王星大樓小套房才交屋10天就被震...

傅崐萁憂光復鄉報廢 籲政院提專屬特別條例「大重生」

花蓮縣光復鄉洪災震驚各界，有600萬噸淤土還待清運。國民黨立委傅崐萁今天表示，這次洪災與以往各地情況不同，很多住家、農田...

光復明恢復上課 校園仍收容災民家長憂安全 教育處：警力全天駐點

光復鄉明天將恢復正常上班上課，但不少家長擔心部分學校仍在收容災民，學生上課包含交通跟校園安全有疑慮，盼收容所應撤出校園。...

花蓮災區明日全面復課 學生與災民分區管理 志工勿入校園

花蓮光復鄉重災區學校即將全面復課，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，光復商工將於明（7日）啟動線上教學，13日恢復實體...

把劉世芳當防災不力箭靶 在野黨恐怕是找錯對象

因為在應變中心看到馬太鞍溪橋被沖毀，發出「呵呵呵魔性訕笑」的內政部長劉世芳，又成了在野黨撻伐的對象。由於劉世芳喊告，這個話題看來還將持續下去。不過，劉世芳雖然爭議不少，但平心而論，仍不算是真正該被究責者；又或者說，她只是應該承擔責任的「中下游」；真正該負起全責的，另有其人。

