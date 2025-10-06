快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創中正路與佛祖街一帶，許多淤泥夾雜垃圾仍待清除。記者王思慧／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創中正路與佛祖街一帶，許多淤泥夾雜垃圾仍待清除。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創中正路與佛祖街一帶，當地邱姓婦人去年403強震時，為女兒購買的天王星大樓小套房才交屋10天就被震毀，如今婆家房子又被洪水淹沒。她哽咽地說，市區小套房200多萬損失不說，這次汽機車又變泡水車，連生財工具也沒有了，真不知道要怎麼撐下去。

不願露臉的邱姓婦人說，過去為了讓女兒方便在市區就學，便買下天王星大樓小套房，但交屋才10天，就被大地震震毀，一下200多萬元血本無歸；今年貸款買100多萬元汽機車，但車貸剛繳完就變成泡水車，實在是欲哭無淚。

邱姓婦人一家在光復鄉開小吃店維生，她說，嫁來光復後，便承接婆婆經營多年的店面，算算也做了超過20年。婆婆一生心血都在這間店，如今卻全被洪水沖走，屋內「一坪如洗」，什麼都沒剩。她無奈地說，在鄉下做小吃，一份只有4、50元銅板價，一點一滴努力生活，卻都被洪水淹沒。

她回憶當天災情突襲時的驚恐情景，仍心有餘悸，表示那天休假，本來還看新聞說橋斷了，丈夫認為應該不會淹過來，結果不到5分鐘，水就從後面衝進來。

洪水一波又一波湧進店裡，她和丈夫緊急躲在攤車上，被困在水中好幾個小時，直到水勢退去才脫險。她說，汽車和女兒的機車全被沖走，自己才繳完車貸，如今又是一場空。

洪災過後，邱婦與丈夫暫住朋友家，原本的店面成了空屋，店裡的冰箱、冷凍櫃、電器全毀，重建遙遙無期。她期盼政府能提供更多實質協助，像冷藏設備、建材補助，對災民來說都很重要。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

去年403地震垮房 今年堰塞湖淹店 花蓮婦嘆：真不知怎麼撐下去

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創中正路與佛祖街一帶，當地邱姓婦人去年403強震時，為女兒購買的天王星大樓小套房才交屋10天就被震...

傅崐萁憂光復鄉報廢 籲政院提專屬特別條例「大重生」

花蓮縣光復鄉洪災震驚各界，有600萬噸淤土還待清運。國民黨立委傅崐萁今天表示，這次洪災與以往各地情況不同，很多住家、農田...

光復明恢復上課 校園仍收容災民家長憂安全 教育處：警力全天駐點

光復鄉明天將恢復正常上班上課，但不少家長擔心部分學校仍在收容災民，學生上課包含交通跟校園安全有疑慮，盼收容所應撤出校園。...

花蓮災區明日全面復課 學生與災民分區管理 志工勿入校園

花蓮光復鄉重災區學校即將全面復課，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，光復商工將於明（7日）啟動線上教學，13日恢復實體...

把劉世芳當防災不力箭靶 在野黨恐怕是找錯對象

因為在應變中心看到馬太鞍溪橋被沖毀，發出「呵呵呵魔性訕笑」的內政部長劉世芳，又成了在野黨撻伐的對象。由於劉世芳喊告，這個話題看來還將持續下去。不過，劉世芳雖然爭議不少，但平心而論，仍不算是真正該被究責者；又或者說，她只是應該承擔責任的「中下游」；真正該負起全責的，另有其人。

國土署明家訪！ 花蓮光復89戶災民何去何從 縣府：研擬遷村

花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖洪水重創後，災後重建進入關鍵階段，重災區大平村與大同村共89戶居民的去留問題成為焦點。中央前進...

