去年403地震垮房 今年堰塞湖淹店 花蓮婦嘆：真不知怎麼撐下去

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創中正路與佛祖街一帶，當地邱姓婦人去年403強震時，為女兒購買的天王星大樓小套房才交屋10天就被震毀，如今婆家房子又被洪水淹沒。她哽咽地說，市區小套房200多萬損失不說，這次汽機車又變泡水車，連生財工具也沒有了，真不知道要怎麼撐下去。

不願露臉的邱姓婦人說，過去為了讓女兒方便在市區就學，便買下天王星大樓小套房，但交屋才10天，就被大地震震毀，一下200多萬元血本無歸；今年貸款買100多萬元汽機車，但車貸剛繳完就變成泡水車，實在是欲哭無淚。

邱姓婦人一家在光復鄉開小吃店維生，她說，嫁來光復後，便承接婆婆經營多年的店面，算算也做了超過20年。婆婆一生心血都在這間店，如今卻全被洪水沖走，屋內「一坪如洗」，什麼都沒剩。她無奈地說，在鄉下做小吃，一份只有4、50元銅板價，一點一滴努力生活，卻都被洪水淹沒。

她回憶當天災情突襲時的驚恐情景，仍心有餘悸，表示那天休假，本來還看新聞說橋斷了，丈夫認為應該不會淹過來，結果不到5分鐘，水就從後面衝進來。

洪水一波又一波湧進店裡，她和丈夫緊急躲在攤車上，被困在水中好幾個小時，直到水勢退去才脫險。她說，汽車和女兒的機車全被沖走，自己才繳完車貸，如今又是一場空。

洪災過後，邱婦與丈夫暫住朋友家，原本的店面成了空屋，店裡的冰箱、冷凍櫃、電器全毀，重建遙遙無期。她期盼政府能提供更多實質協助，像冷藏設備、建材補助，對災民來說都很重要。

