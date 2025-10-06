傅崐萁憂光復鄉報廢 籲政院提專屬特別條例「大重生」

花蓮縣光復鄉洪災震驚各界，有600萬噸淤土還待清運。國民黨立委傅崐萁今天表示，這次洪災與以往各地情況不同，很多住家、農田全部報廢，不是1、200億元就能解決的事情，呼籲應由中央政府完整規畫減稅及重置計畫，對光復鄉進行「大改造、大重生」，行政院也應提「馬太鞍溪災區重建特別條例」。

花蓮光復鄉洪災第13天，賴清德總統昨再度赴災區，連日來清除7萬多噸淤泥，他日前下令在中秋節前完成清淤，但災區尚有600萬噸淤土待清，任務艱鉅，且排水不通，當地居民與花蓮縣長徐榛蔚都憂颱風大雨又來，恐造成佛祖街靠近馬太鞍溪處的「土堤巨牆」崩塌再釀災。

傅崐萁表示，現在中央、地方大家一團和氣地解決問題，不過仍有幾個迫在眉睫的問題，首先請賴總統考量災區是否還適合居住，至少高風險區域必須慎重研商遷村的可行性，因為整個光復鄉汙水雨水下水道幾乎要重做，不然水排不出去，需要完整「重置計畫」，包括短期安置中繼屋，長期永久屋都需規畫選址，安置到十月底恐時間不夠，盼行政院加快腳步。

傅崐萁指出，這次災害與過去台南嘉義的風災有很大不同，光復鄉是一樓家電、汽車全部報廢，人民傷害慘重、農田全都報廢，這不是1、200億能解決的事，呼籲行政院研議對堰塞湖潰壩災區減稅，並提出「馬太鞍溪災區重建特別條例」，像九二一、莫拉克風災那樣，由中央政府完整規畫「大改造、大重生」計畫。

傅崐萁憂心，目前馬太鞍溪的河床與堤防幾乎一樣高，土石完全覆蓋，多處堆滿土石垃圾，一旦強降雨或颱風來襲，國軍和志工的清淤成果將會白費，尤其是光復鄉親賴以維生的農業；花蓮縣長徐榛蔚昨天也遞交478位農友陳情書給賴總統，因為有高達600多萬噸淤土，還堆在佛祖街以東的農田中，這是跨部會工程，只有中央能整合清淤，加速堰塞湖整治迫在眉睫。 花蓮光復鄉洪災第十三天，賴清德總統昨再度赴災區視察，國民黨立委傅崐萁也同行並提出建議。圖／取自傅崐萁臉書

商品推薦