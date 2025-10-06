傅崐萁憂光復鄉報廢 籲政院提專屬特別條例「大重生」

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
花蓮光復鄉洪災第十三天，賴清德總統昨再度赴災區視察，國民黨立委傅崐萁也同行並提出建議。圖／取自傅崐萁臉書

花蓮縣光復鄉洪災震驚各界，有600萬噸淤土還待清運。國民黨立委傅崐萁今天表示，這次洪災與以往各地情況不同，很多住家、農田全部報廢，不是1、200億元就能解決的事情，呼籲應由中央政府完整規畫減稅及重置計畫，對光復鄉進行「大改造、大重生」，行政院也應提「馬太鞍溪災區重建特別條例」。

花蓮光復鄉洪災第13天，賴清德總統昨再度赴災區，連日來清除7萬多噸淤泥，他日前下令在中秋節前完成清淤，但災區尚有600萬噸淤土待清，任務艱鉅，且排水不通，當地居民與花蓮縣長徐榛蔚都憂颱風大雨又來，恐造成佛祖街靠近馬太鞍溪處的「土堤巨牆」崩塌再釀災。

傅崐萁表示，現在中央、地方大家一團和氣地解決問題，不過仍有幾個迫在眉睫的問題，首先請賴總統考量災區是否還適合居住，至少高風險區域必須慎重研商遷村的可行性，因為整個光復鄉汙水雨水下水道幾乎要重做，不然水排不出去，需要完整「重置計畫」，包括短期安置中繼屋，長期永久屋都需規畫選址，安置到十月底恐時間不夠，盼行政院加快腳步。

傅崐萁指出，這次災害與過去台南嘉義的風災有很大不同，光復鄉是一樓家電、汽車全部報廢，人民傷害慘重、農田全都報廢，這不是1、200億能解決的事，呼籲行政院研議對堰塞湖潰壩災區減稅，並提出「馬太鞍溪災區重建特別條例」，像九二一、莫拉克風災那樣，由中央政府完整規畫「大改造、大重生」計畫。

傅崐萁憂心，目前馬太鞍溪的河床與堤防幾乎一樣高，土石完全覆蓋，多處堆滿土石垃圾，一旦強降雨或颱風來襲，國軍和志工的清淤成果將會白費，尤其是光復鄉親賴以維生的農業；花蓮縣長徐榛蔚昨天也遞交478位農友陳情書給賴總統，因為有高達600多萬噸淤土，還堆在佛祖街以東的農田中，這是跨部會工程，只有中央能整合清淤，加速堰塞湖整治迫在眉睫。

花蓮光復鄉洪災第十三天，賴清德總統昨再度赴災區視察，國民黨立委傅崐萁也同行並提出建議。圖／取自傅崐萁臉書

去年403地震垮房 今年堰塞湖淹店 花蓮婦嘆：真不知怎麼撐下去

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創中正路與佛祖街一帶，當地邱姓婦人去年403強震時，為女兒購買的天王星大樓小套房才交屋10天就被震...

光復明恢復上課 校園仍收容災民家長憂安全 教育處：警力全天駐點

光復鄉明天將恢復正常上班上課，但不少家長擔心部分學校仍在收容災民，學生上課包含交通跟校園安全有疑慮，盼收容所應撤出校園。...

花蓮災區明日全面復課 學生與災民分區管理 志工勿入校園

花蓮光復鄉重災區學校即將全面復課，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，光復商工將於明（7日）啟動線上教學，13日恢復實體...

把劉世芳當防災不力箭靶 在野黨恐怕是找錯對象

因為在應變中心看到馬太鞍溪橋被沖毀，發出「呵呵呵魔性訕笑」的內政部長劉世芳，又成了在野黨撻伐的對象。由於劉世芳喊告，這個話題看來還將持續下去。不過，劉世芳雖然爭議不少，但平心而論，仍不算是真正該被究責者；又或者說，她只是應該承擔責任的「中下游」；真正該負起全責的，另有其人。

國土署明家訪！ 花蓮光復89戶災民何去何從 縣府：研擬遷村

花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖洪水重創後，災後重建進入關鍵階段，重災區大平村與大同村共89戶居民的去留問題成為焦點。中央前進...

