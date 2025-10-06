光復明恢復上課 校園仍收容災民家長憂安全 教育處：警力全天駐點

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／花蓮即時報導
中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，各地志工趕工，要在明天讓學校能正常上課，已打掃乾淨的教室黑板上寫著「光復加油」。記者曾原信／攝影
光復鄉明天將恢復正常上班上課，但不少家長擔心部分學校仍在收容災民，學生上課包含交通跟校園安全有疑慮，盼收容所應撤出校園。花蓮縣教育處表示，已請有收容學校規畫動線，將校園與收容動線區分，並請警力與社會處人員駐點，確保學童安全。

不少學校明天即將開學，不過由於光復鄉還有許多地方仍未復原，目前包含光復國小、大進國小仍有收容安置災民，開學後一部分空間將繼續安置災民，一部分讓學生上課，不過家長仍擔心收容所來源混雜，但若選擇遠距上課，若要上班也無暇顧及小朋友，相當不放心。

大進國小家長會副會長蔡易霖表示，學校目前就是在學期中，若學生要恢復正常上課，就應該把所有空間還給學校，政府應另覓其他處收容災民，呼籲政府應正視孩童安全性，有任何資訊也應完整向家長說明，讓家長掌握。

教育處代理處長翁書敏表示，交通已要求7所學校全面盤點，學生若往返學校可能存在安全疑慮，或是家長在交通工具上的欠缺，由學校規畫上下車接駁，確保孩子上小學安全無虞，至於收容所規畫，考量到家長疑慮，動線已做明顯區隔，並拜託警察局、社會處全天候有人駐點，已和家長有初步共識。

中秋假期後將迎來開學，花蓮縣光復國中上午持續清理校園，各地志工趕工，要在明天讓學校能正常上課。記者曾原信／攝影
