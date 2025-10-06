花蓮災區明日全面復課 學生與災民分區管理 志工勿入校園

花蓮光復鄉重災區學校即將全面復課，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，光復商工將於明（7日）啟動線上教學，13日恢復實體上課；光復國中、光復國小與大進國小也將於明天正式復課，災民安置與校園教學將採分區管理，確保學生學習權益與居民安全互不干擾。

季連成指出，大進國小雖作為部分災民收容所，不過校方已規畫完善的空間區隔，災民與學生分區管理，學生上課不會受到干擾。學生皆可返校上課，無須再前往太巴塱國小借空間；同時，光復國中與光復國小也完成校舍清理及安全檢測，具備復課條件。

季連成強調，學生安全是首要考量，已明令「所有志工不得進入學校」，包括光復國中、光復國小及大進國小，將由警方在校門口進行管制，若仍需修繕作業，將開設專用出入口進行，以避免與師生活動動線重疊。

教育部表示，目前三校教學區域與收容區域的區隔全面完成，大進國小上午已邀請家長到校了解環境與安全措施，警方將全程維護秩序。光復國小則僅有1位災民留宿，警方與縣府已協調好警力與校內外管理，確保上課秩序不受影響。

原民會指出，校園內外清掃及交通動線均與縣府及警方協調妥當，光復國小專科教室與動線不受干擾，教學可順利恢復。中央強調，教育不中斷、災後重建並行，盼讓孩子在安全校園中重新找回學習的日常。 花蓮光復商工明天先線上上課，13日恢復實體上課。記者王思慧／攝影

