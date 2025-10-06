快訊

國土署明家訪！ 花蓮光復89戶災民何去何從 縣府：研擬遷村

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府指出，光復鄉大平村、大同村難以恢復，已向中央爭取中繼宅及研議遷村計劃。本報資料照片
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪水重創後，災後重建進入關鍵階段，重災區大平村與大同村共89戶居民的去留問題成為焦點。中央前進協調所總協調官季連成表示，是否遷村牽涉層面廣、影響深遠，是「複雜問題」，需長期討論與共識，中繼屋可先興建，作為臨時安置方案。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪水重創光復鄉的大平村、大同村共89戶因地勢低窪受創嚴重，即使清除淤泥也很難恢復原有的居住功能，花蓮縣府坦言當地已不具居住條件，將研擬遷村規畫。

季連成指出，目前光復鄉堤防長達2860公尺，採三道防線設計，包括剛網、噴漿與加深河道容水量的臨時措施。若非連日豪雨超過200毫米，安全應無虞。

國土署則表示，明天開始針對89戶受災居民展開逐戶家訪，了解安置意願及實際需求，目前已完成8戶訪談，其餘81戶將陸續拜訪。國土署強調，遷村評估除考量距離與地質安全外，也會充分尊重居民的生活習慣與社區連結。

季連成進一步指出，遷村並非強制措施，將以尊重各戶意願為前提；至於中繼屋的興建，也不可能分散各處，而會統一規畫在同一區域，方便管理與生活重建。他強調，只要居民意見取得共識，地點就能確定，中央將全力協助地方政府推動重建。

中央前進協調所總協調官季連成（右二）表示，光復鄉89戶是否遷村牽涉層面廣、影響深遠，是「複雜問題」，需長期討論與共識，中繼屋可先興建。記者王思慧／攝影
