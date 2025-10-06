季連成：請花蓮縣府完成地方撤離計畫

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，要解除堰塞湖紅色警戒有4要件，今天會請花蓮縣府完成地方撤離計畫，中央部分內政部將召開會議。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，季連成上午在前進協調所記者會上表示，堰塞湖部分仍維持紅色警戒，目前水量占未發生溢流時6.4%、約585萬噸，要解除紅色警戒有4要件。

他說，第一是堰塞湖水流量是否造成衝擊；第二是安全堤防2860公尺已修復並加高到5公尺，目前有3層防護，最後一層防護土堤表面鋪有鋼網與水泥漿固化；第三是疏浚，已挖20至30萬立方公尺，將再挖浚深。最後是撤離計畫，今天會請縣府完成地方撤離計畫，中央部分內政部將召開會議。

季連成說，今天工作重點有4項，包括災區全面側溝清理，預計18日達成所有清溝任務；佛祖街從頭至保安寺劃分另一責任區，由軍方上校指揮官全權負責佛祖街以北地區救災工作，預計2天內讓佛祖街全面復原。

他接著說，鳳林鎮劃分為災害救援第8區，今天派勘查人員作全面會勘，明天起鳳林鎮列為重要地區，中央、縣府單位，志工及兵力將進到鳳林鎮，由軍方中校指揮官負責救援工作。

季連成表示，相關建築工會今天開始協助安全鑑定，評估受災住屋居住可行度、安全度，安全鑑定完成後再做修繕工作。

另外，季連成表示，光復國中、大進國小與光復國小明天復課，復課條件皆達水準。大進國小目前仍收容居民，校方已答應分區管理災民與學生，兩方互不干擾，該校部分年級原安排至太巴塱國小上課，今天確認全年級原校上課。

他說，光復商工是重災區，儘管教學環境已就緒，不過考量安全問題，明天仍先線上上課，13日再實體上課。

