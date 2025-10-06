快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

季連成：請花蓮縣府完成地方撤離計畫

中央社／ 花蓮縣6日電

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成今天表示，要解除堰塞湖紅色警戒有4要件，今天會請花蓮縣府完成地方撤離計畫，中央部分內政部將召開會議。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，季連成上午在前進協調所記者會上表示，堰塞湖部分仍維持紅色警戒，目前水量占未發生溢流時6.4%、約585萬噸，要解除紅色警戒有4要件。

他說，第一是堰塞湖水流量是否造成衝擊；第二是安全堤防2860公尺已修復並加高到5公尺，目前有3層防護，最後一層防護土堤表面鋪有鋼網與水泥漿固化；第三是疏浚，已挖20至30萬立方公尺，將再挖浚深。最後是撤離計畫，今天會請縣府完成地方撤離計畫，中央部分內政部將召開會議。

季連成說，今天工作重點有4項，包括災區全面側溝清理，預計18日達成所有清溝任務；佛祖街從頭至保安寺劃分另一責任區，由軍方上校指揮官全權負責佛祖街以北地區救災工作，預計2天內讓佛祖街全面復原。

他接著說，鳳林鎮劃分為災害救援第8區，今天派勘查人員作全面會勘，明天起鳳林鎮列為重要地區，中央、縣府單位，志工及兵力將進到鳳林鎮，由軍方中校指揮官負責救援工作。

季連成表示，相關建築工會今天開始協助安全鑑定，評估受災住屋居住可行度、安全度，安全鑑定完成後再做修繕工作。

另外，季連成表示，光復國中、大進國小與光復國小明天復課，復課條件皆達水準。大進國小目前仍收容居民，校方已答應分區管理災民與學生，兩方互不干擾，該校部分年級原安排至太巴塱國小上課，今天確認全年級原校上課。

他說，光復商工是重災區，儘管教學環境已就緒，不過考量安全問題，明天仍先線上上課，13日再實體上課。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

被遺忘了?花蓮鳳林鎮列救援區 國軍明將進駐

光復災區續湧超人大軍 強化側溝清淤鎖定30公里

「全力以赴」中秋假期救災不歇 中央協調官季連成持續駐點花蓮

花蓮馬太鞍溪土堤搶修明完成 季連成稱這前提「保證不會」流入市區

相關新聞

國土署明家訪！ 花蓮光復89戶災民何去何從 縣府：研擬遷村

花蓮光復鄉在馬太鞍溪堰塞湖洪水重創後，災後重建進入關鍵階段，重災區大平村與大同村共89戶居民的去留問題成為焦點。中央前進...

花蓮災區明日全面復課 學生與災民分區管理 志工勿入校園

花蓮光復鄉重災區學校即將全面復課，中央災害前進協調所指揮官季連成表示，光復商工將於明（7日）啟動線上教學，13日恢復實體...

把劉世芳當防災不力箭靶 在野黨恐怕是找錯對象

因為在應變中心看到馬太鞍溪橋被沖毀，發出「呵呵呵魔性訕笑」的內政部長劉世芳，又成了在野黨撻伐的對象。由於劉世芳喊告，這個話題看來還將持續下去。不過，劉世芳雖然爭議不少，但平心而論，仍不算是真正該被究責者；又或者說，她只是應該承擔責任的「中下游」；真正該負起全責的，另有其人。

中央災變中心控「訕笑說是抹黑」喊法辦 網友意見兩極

國民黨桃園市議員凌濤質疑，中央官員在花蓮馬太鞍溪溢流發生後，竟在中央災變中心「魔性訕笑」，並點名內政部長劉世芳；中央災變...

凌濤：劉世芳「呵呵呵呵」被范雲證實 內政部要法辦自己？

國民黨桃園市議員凌濤昨質疑，內政部長劉世芳在花蓮馬太鞍溪溢流發生後發出「呵呵呵呵」的「魔性訕笑」，中央災害應變中心回應將...

網傳洪災「魔性訕笑」 游淑慧喊話劉世芳：若是假，請提告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩沖斷馬太鞍溪橋，昨有網友在PTT貼出內政部長劉世芳在應變中心開會時疑發出呵呵笑聲。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。