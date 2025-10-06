中央災變中心控「訕笑說是抹黑」喊法辦 網友意見兩極

國民黨桃園市議員凌濤質疑，中央官員在花蓮馬太鞍溪溢流發生後，竟在中央災變中心「魔性訕笑」，並點名內政部長劉世芳；中央災變中心則回應，部分黨政人士持續刻意以片段畫面扭曲抹黑，將依「災害防救法」函送法辦。網路上意見兩極，有人認為造謠就該告，也有人「影片就是有笑，哪是抹黑」。

對於在野質疑，中央災變中心昨天還原現場，指當下橋樑有管制且縣府回報1837戶已全數撤離；民進黨立院黨團副幹事長范雲也說所謂「訕笑攻擊」是斷章取義，看了原始影像發現，「那應該是劉部長第一次看到空拍馬太鞍溪橋只剩橋墩的苦笑，後面接著說了『天啊』的嘆息」，影片後面刻意被截掉。

不少力挺中央災變中心的網友說，「全力支持提告，否則造謠者只會愈來愈猖狂」、「早就該如此了」、「這之前，為何行政院被瞧不起就是打不還手，駡不回口，軟土深掘！現在一定要挺直腰桿，告下去！」、「救災視同作戰，這是總統說的，如果還是不辦哪些造謠的人，就真的是很糟糕了」。

但也有網友不埋單，認為「有笑就有笑，不要只會告」、「坐等法院認證」、「影片就是有笑啊，哪是抹黑」、「又來了，什麼都變造，結果什麼都是真的」、「內政部功能是改路名跟告人嗎」，國民黨議員游淑慧也喊出「如果是假，請劉世芳馬上報案提告，如果是真的，這樣的官員不是人」。

不過，凌濤今天諷刺，對於劉世芳不敢面對「呵呵呵」，卻遭范雲證實，內政部是不是準備自己法辦自己？真是史無前例的「自證己罪」

