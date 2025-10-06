快訊

凌濤：劉世芳「呵呵呵呵」被范雲證實 內政部要法辦自己？

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤質疑，內政部長劉世芳（圖）在花蓮馬太鞍溪溢流發生後發出「呵呵呵呵」的「魔性訕笑」。本報資料照
國民黨桃園市議員凌濤質疑，內政部長劉世芳（圖）在花蓮馬太鞍溪溢流發生後發出「呵呵呵呵」的「魔性訕笑」。本報資料照

國民黨桃園市議員凌濤昨質疑，內政部長劉世芳在花蓮馬太鞍溪溢流發生後發出「呵呵呵呵」的「魔性訕笑」，中央災害應變中心回應將函送法辦。不過，民進黨團副幹事長范雲表示，自己聽過音檔後認為「呵呵呵呵」是劉部長的「苦笑」。

對此，凌濤今諷刺，劉發出「呵呵呵呵」的笑聲遭范雲證實，內政部是不是準備自己法辦自己？真是史無前例的自證己罪。

凌濤昨截取樺加沙颱風中央災害應變中心工作會議部分音檔，指劉世芳在堰塞湖發生災害時發出「呵呵呵呵」的魔性訕笑。范雲則認為「訕笑攻擊」是斷章取義，她認真看了原始影像後發現「那應該是劉部長當時第一次看到空拍馬太鞍溪橋只剩橋墩的苦笑」。

凌濤今表示，范雲此話無意間證實劉世芳面對災情，還笑得出來，花蓮馬太鞍溪橋斷裂，花蓮無語問蒼天理應氣氛凝重的中央災害應變中心，傳出的卻是劉世芳指揮官那格外響亮的「魔性訕笑」，「劉部長在會議上展現的不是苦民所苦，而是令人心寒的戲謔。」

凌濤說，令人詫異的是，政府不想著如何加速救災、安撫人心，反而急著揮舞「災害防救法」的大刀，揚言要將質疑的聲音函送法辦，「先解決提出問題的人，問題就解決了？」他強調這段引發全民公憤的影片，來源正是「中央災害應變中心」官方YouTube頻道的直播。

凌濤質疑，請問政府現在是要認證自己官方發布的影片是假訊息嗎？下一步內政部是不是準備自己告發自己、自己法辦自己？當政府高喊著要打擊抹黑，請問，究竟是誰在抹黑政府？是人民的質疑，還是官員在災情報告中那控制不住的嘴角？

堰塞湖 馬太鞍溪

