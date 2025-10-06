網傳洪災「魔性訕笑」 游淑慧喊話劉世芳：若是假，請提告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩沖斷馬太鞍溪橋，昨有網友在PTT貼出內政部長劉世芳在應變中心開會時疑發出呵呵笑聲。國民黨議員游淑慧也在臉書說，「這段影片是真是假？如果是假，請劉世芳馬上報案提告。」

網路流傳一段影片，影片內容疑似是9月23日下午2點50分馬太鞍溪堰塞湖潰堤，中央災害應變中心當天下午3點召開「樺加沙颱風中央災害應變中心第八次工作會報暨情資研判會議」，會中有一段對話，當時有官員A說「哇！有人開車在那邊拍喔！？太神勇了」，接著又問「這是馬太鞍溪橋？」

官員B回答「對，剩下橋墩」，官員A竟發出「呵呵呵呵」的魔性訕笑聲，隨後才說「天啊」，外界指向發出訕笑聲的官員疑似是內政部長劉世芳。

游淑慧在臉書問，「這段影片是真是假？如果是假，請劉世芳馬上報案提告。」「如果是真的，只能說面對嚴峻災情，第一反應居然是呵呵笑的官員………。」

