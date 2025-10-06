快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
馬太鞍溪潰堤半小時之後，有中央官員在災害應變中心大聲訕笑，外界質疑這位官員是內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
馬太鞍溪潰堤半小時之後，有中央官員在災害應變中心大聲訕笑，外界質疑這位官員是內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩沖斷馬太鞍溪橋，昨有網友在PTT貼出內政部長劉世芳在應變中心開會時疑發出呵呵笑聲。國民黨議員游淑慧也在臉書說，「這段影片是真是假？如果是假，請劉世芳馬上報案提告。」

網路流傳一段影片，影片內容疑似是9月23日下午2點50分馬太鞍溪堰塞湖潰堤，中央災害應變中心當天下午3點召開「樺加沙颱風中央災害應變中心第八次工作會報暨情資研判會議」，會中有一段對話，當時有官員A說「哇！有人開車在那邊拍喔！？太神勇了」，接著又問「這是馬太鞍溪橋？」

官員B回答「對，剩下橋墩」，官員A竟發出「呵呵呵呵」的魔性訕笑聲，隨後才說「天啊」，外界指向發出訕笑聲的官員疑似是內政部長劉世芳。

游淑慧在臉書問，「這段影片是真是假？如果是假，請劉世芳馬上報案提告。」「如果是真的，只能說面對嚴峻災情，第一反應居然是呵呵笑的官員………。」

堰塞湖 馬太鞍溪 劉世芳 游淑慧

網傳洪災「魔性訕笑」 游淑慧喊話劉世芳：若是假，請提告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩沖斷馬太鞍溪橋，昨有網友在PTT貼出內政部長劉世芳在應變中心開會時疑發出呵呵笑聲。國民黨...

光復洪災悲傷中秋…「後院一座山」 民眾沒心情過節

今天是中秋節，花蓮縣光復鄉災民望著房子、一生心血受創，根本沒心情過節。住在大同村敦厚路許姓住戶一家人忙著整理家園，許先生...

馬太鞍溪上游2億噸土方 居民憂滅村

總統賴清德昨天再度到花蓮視察災情時承諾，一定妥善解決堰塞湖問題。水利署提到，馬太鞍溪上游土方還有兩億噸，將盡速建構穩定的...

季連成指揮光復救災獲好評！被拱選縣長成話題

軍人背景出身的行政院政務委員季連成，在花蓮洪災爆發一個多星期後，於九月卅日才被行政院指派擔任中央前進協調所總協調官，協調...

堰塞湖踏察全程無徑 2深山特遣隊建立往返路況地形

林保署花蓮分署上個月30日組成2支深山探勘小隊，進行馬太鞍溪堰塞湖路線踏察特遣任務，確認可通行路徑；昨天順利抵達湖區，山...

影／五味雜陳中秋！住60年家被毀 災民謝鏟子超人：明年一起喝酒烤肉

花蓮光復洪災第13天，市區內多數家戶皆以清理完成，但較為內部佛祖街至今還在清理中，甚至未來恐無法居住，要另尋安身之處。佛...

