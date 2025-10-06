光復洪災悲傷中秋…「後院一座山」 民眾沒心情過節

今天是中秋節，花蓮縣光復鄉災民望著房子、一生心血受創，根本沒心情過節。住在大同村敦厚路許姓住戶一家人忙著整理家園，許先生表示，很多家當被水沖走，門也不見了，只能拉帆布充當門面，還要花錢找水電師傅重拉電線，損失慘重，「哪有心情過節啊！」

同樣也是重災區的佛祖街，昨天剛過完六十八歲生日受災婦人黃嫦娥無奈感嘆，住家老屋有百年歷史，她在老家出生、長大，淹水那天剛好外出辦事，沒想到再看到家園，已被泥沙覆蓋，簡直欲哭無淚，在「鏟子超人」幫助下將泥土一鏟鏟挖出，她自我解嘲說「我家後院現在有一座喜馬拉雅山」。

昨晚日落後仍有民眾在住家旁升火烤肉，光復國小也辦晚會感謝「鏟子超人」，既然家人都回來還是要團聚，「至少人平安」。

昨天仍有許多災民反映資訊不完整，遇到問題不知道要找誰，在重災區佛祖街就有多位災民表達，安置計畫應該跟他們討論。

目前還有六位失聯者尚未尋獲，搜救仍在支援中，失聯者之一陽明交通大學退休教授高銘盛兒子高先生表示，最近心情百感交集，他和媽媽也有心理準備，「這房子是爸媽一手打造心血，爸爸說過百年後盼能葬在花蓮，不用有牌位，或許爸爸有達成他心願」。

高男說，堰塞湖九千萬噸的水並非突然形成，戒備措施沒有做到位，導致災民未即時撤離，最後一封預警簡訊文字用語，無法讓民眾察覺嚴重性，呼籲政府建立單一窗口讓災民遇到問題能知道該如何應對，針對災害建立完整應變ＳＯＰ。

