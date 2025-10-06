聽新聞
0:00 / 0:00

季連成指揮光復救災獲好評！被拱選縣長成話題

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
政務委員季連成（中）在花蓮救災的表現成為話題。記者王思慧／攝影
政務委員季連成（中）在花蓮救災的表現成為話題。記者王思慧／攝影

軍人背景出身的行政院政務委員季連成，在花蓮洪災爆發一個多星期後，於九月卅日才被行政院指派擔任中央前進協調所總協調官，協調中央與地方合作。過去一周在花蓮的霸氣表現贏得矚目，甚至傳出他明年可披綠袍選花蓮縣長，但也讓外界質疑中央為何不一開始就讓他上第一線指揮調度？

曾擔任陸軍八軍團指揮官的季連成，在二○一六年美濃大地震負責救災，獲得現任總統、時任台南市長賴清德讚賞。

這次馬太鞍堰塞湖溢流造成大量汙泥沖進光復鄉的慘重災情，中央原本派駐當地的前進指揮所的總協調官是經濟部次長賴建信，但從一開始的混亂、中央、地方各唱各調引爆民怨，在本報報導中央派駐總指揮官層級太低、叫不動國防部將軍後，行政院在九月底、災後第八天派季連成進駐花蓮。

過去一周都在花蓮的季連成一開始就說，救災形同作戰，與會者形容他作風明快，能明確畫分責任區與管理進度，救災效率提升不少。

花蓮縣府官員透露，季連成「工作定義很清楚，誰該負責、該怎麼協調，都能馬上確認完畢。」在他主導下，中央與地方關係明顯改善，指令一致，推動救災工作。花蓮縣府新聞科長李冠霆就形容，指揮官季連成願意承擔責任，分配工作很清楚，協調上很順利。

讓季連成網路聲量暴增，甚至有呼聲挺他披綠袍，出戰明年花蓮縣長選舉，對此傳聞季則回應說：「在一生中沒有選舉念頭」，「我只是來工作，服務災民」。

堰塞湖 馬太鞍溪 季連成

延伸閱讀

光復災區續湧超人大軍 強化側溝清淤鎖定30公里

中秋節前夕赴花蓮 賴清德指示要找到6名失聯者「分秒必爭」

「全力以赴」中秋假期救災不歇 中央協調官季連成持續駐點花蓮

花蓮馬太鞍溪土堤搶修明完成 季連成稱這前提「保證不會」流入市區

相關新聞

影／五味雜陳中秋！住60年家被毀 災民謝鏟子超人：明年一起喝酒烤肉

花蓮光復洪災第13天，市區內多數家戶皆以清理完成，但較為內部佛祖街至今還在清理中，甚至未來恐無法居住，要另尋安身之處。佛...

馬太鞍溪上游2億噸土方 居民憂滅村

總統賴清德昨天再度到花蓮視察災情時承諾，一定妥善解決堰塞湖問題。水利署提到，馬太鞍溪上游土方還有兩億噸，將盡速建構穩定的...

季連成指揮光復救災獲好評！被拱選縣長成話題

軍人背景出身的行政院政務委員季連成，在花蓮洪災爆發一個多星期後，於九月卅日才被行政院指派擔任中央前進協調所總協調官，協調...

光復洪災悲傷中秋…「後院一座山」 民眾沒心情過節

今天是中秋節，花蓮縣光復鄉災民望著房子、一生心血受創，根本沒心情過節。住在大同村敦厚路許姓住戶一家人忙著整理家園，許先生...

堰塞湖踏察全程無徑 2深山特遣隊建立往返路況地形

林保署花蓮分署上個月30日組成2支深山探勘小隊，進行馬太鞍溪堰塞湖路線踏察特遣任務，確認可通行路徑；昨天順利抵達湖區，山...

災區不只鏟子超人！慈濟執行長顏博文直擊分享 青年志工人數超過慈濟

各地湧入花蓮光復鄉的「鏟子超人」是台灣最美的風景，連續十一天深入災區的慈濟慈善志業執行長顏博文分享現場觀察，超人真的不只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。