季連成指揮光復救災獲好評！被拱選縣長成話題

軍人背景出身的行政院政務委員季連成，在花蓮洪災爆發一個多星期後，於九月卅日才被行政院指派擔任中央前進協調所總協調官，協調中央與地方合作。過去一周在花蓮的霸氣表現贏得矚目，甚至傳出他明年可披綠袍選花蓮縣長，但也讓外界質疑中央為何不一開始就讓他上第一線指揮調度？

曾擔任陸軍八軍團指揮官的季連成，在二○一六年美濃大地震負責救災，獲得現任總統、時任台南市長賴清德讚賞。

這次馬太鞍堰塞湖溢流造成大量汙泥沖進光復鄉的慘重災情，中央原本派駐當地的前進指揮所的總協調官是經濟部次長賴建信，但從一開始的混亂、中央、地方各唱各調引爆民怨，在本報報導中央派駐總指揮官層級太低、叫不動國防部將軍後，行政院在九月底、災後第八天派季連成進駐花蓮。

過去一周都在花蓮的季連成一開始就說，救災形同作戰，與會者形容他作風明快，能明確畫分責任區與管理進度，救災效率提升不少。

花蓮縣府官員透露，季連成「工作定義很清楚，誰該負責、該怎麼協調，都能馬上確認完畢。」在他主導下，中央與地方關係明顯改善，指令一致，推動救災工作。花蓮縣府新聞科長李冠霆就形容，指揮官季連成願意承擔責任，分配工作很清楚，協調上很順利。

讓季連成網路聲量暴增，甚至有呼聲挺他披綠袍，出戰明年花蓮縣長選舉，對此傳聞季則回應說：「在一生中沒有選舉念頭」，「我只是來工作，服務災民」。

