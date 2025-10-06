馬太鞍溪上游2億噸土方 居民憂滅村
總統賴清德昨天再度到花蓮視察災情時承諾，一定妥善解決堰塞湖問題。水利署提到，馬太鞍溪上游土方還有兩億噸，將盡速建構穩定的水流槽路，未來更預計在馬太鞍溪建構超級大堤防。在地居民則擔憂，颱風或豪雨最近若來襲恐再成災。
賴清德說，「我在這裡承諾，政府一定妥善解決堰塞湖的問題。」但同時表示，有四件事要做好，包括水面水流到底順不順？水位到底如何？第二是暫時性堤防的施作，第三個是河床清淤工作，第四個是撤離計畫；如果堰塞湖無法在短時間內徹底解決的話，必須從四個面向去加強。他強調，不管中央或地方都要共同合作來完成這些事。
賴清德總統昨再赴花蓮，第一個行程是與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁看馬太鞍堤防、深水槽修復進度。
水利署表示，馬太鞍溪上游土方還有兩億噸，以過去經驗看，土方會持續隨著水流下來，為因應未來十、廿年防災，會建構穩定的水流槽路，預計下周二就會與疏濬廠商訂好施工簽約，會依照院長裁示系統化治水，會看堰塞湖風險建構穩定槽路。
不少民眾也擔心，接下來恐又有颱風要來，但馬太鞍溪堰塞湖仍未完全消失，害怕情況重演，直言「再淹一次真的會滅村。」呼籲政府要趕快解決，並提出相關配套，預防事件重演。
水利署表示，為避免再度發生淹水災情，將加快馬太鞍溪疏濬，前天已完成三層保護，並以明年底前完成六百萬方疏濬為目標，將河道清出五米深的水流。
馬太鞍溪堰塞湖洪災重創下游堤防，長達二八六○公尺的堤防被大水破壞，水利署緊急調派大批人機連日搶修，已於昨天完成臨時土堤構築，可抵禦豪雨等級水量，並啟動永久復建工程，預計明年四月完工，並開挖河道「深水槽」，強化防洪能力。未來還預計在馬太鞍溪會建構超級大堤防，有五十公尺寬、長五公里。
農業部表示，針對高達六百公頃、六百萬立方公尺的農田泥沙量，將透過跨部會合作，以專案方式共同處理，受堰塞湖溢流土石淹沒而受損的農業用地，每公頃補助十萬元。
農業部表示，大面積的埋沒農田復原工作，將配合中央前進協調所調度跨部會合作處理，另有六十三公頃農田雖未遭埋沒，但農水路嚴重阻塞，農田水利署也已經在災後第一時間加派人力清淤，目前工程持續進行中，以利未受埋沒的農田有水可用。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言