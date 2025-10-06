聽新聞
馬太鞍溪上游2億噸土方 居民憂滅村

聯合報／ 記者王思慧戴永華洪子凱林麗玉李柏澔／連線報導
花蓮光復鄉重災區佛祖街多處仍埋在泥土下，國軍官兵鑽進排水孔鏟淤泥。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉重災區佛祖街多處仍埋在泥土下，國軍官兵鑽進排水孔鏟淤泥。記者曾原信／攝影

總統賴清德昨天再度到花蓮視察災情時承諾，一定妥善解決堰塞湖問題。水利署提到，馬太鞍溪上游土方還有兩億噸，將盡速建構穩定的水流槽路，未來更預計在馬太鞍溪建構超級大堤防。在地居民則擔憂，颱風或豪雨最近若來襲恐再成災。

賴清德說，「我在這裡承諾，政府一定妥善解決堰塞湖的問題。」但同時表示，有四件事要做好，包括水面水流到底順不順？水位到底如何？第二是暫時性堤防的施作，第三個是河床清淤工作，第四個是撤離計畫；如果堰塞湖無法在短時間內徹底解決的話，必須從四個面向去加強。他強調，不管中央或地方都要共同合作來完成這些事。

賴清德總統昨再赴花蓮，第一個行程是與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁看馬太鞍堤防、深水槽修復進度。

花蓮光復鄉重災區佛祖街多處仍埋在泥土下，志工昨頂著豔陽清淤。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉重災區佛祖街多處仍埋在泥土下，志工昨頂著豔陽清淤。記者曾原信／攝影

水利署表示，馬太鞍溪上游土方還有兩億噸，以過去經驗看，土方會持續隨著水流下來，為因應未來十、廿年防災，會建構穩定的水流槽路，預計下周二就會與疏濬廠商訂好施工簽約，會依照院長裁示系統化治水，會看堰塞湖風險建構穩定槽路。

不少民眾也擔心，接下來恐又有颱風要來，但馬太鞍溪堰塞湖仍未完全消失，害怕情況重演，直言「再淹一次真的會滅村。」呼籲政府要趕快解決，並提出相關配套，預防事件重演。

水利署表示，為避免再度發生淹水災情，將加快馬太鞍溪疏濬，前天已完成三層保護，並以明年底前完成六百萬方疏濬為目標，將河道清出五米深的水流。

馬太鞍溪堰塞湖洪災重創下游堤防，長達二八六○公尺的堤防被大水破壞，水利署緊急調派大批人機連日搶修，已於昨天完成臨時土堤構築，可抵禦豪雨等級水量，並啟動永久復建工程，預計明年四月完工，並開挖河道「深水槽」，強化防洪能力。未來還預計在馬太鞍溪會建構超級大堤防，有五十公尺寬、長五公里。

農業部表示，針對高達六百公頃、六百萬立方公尺的農田泥沙量，將透過跨部會合作，以專案方式共同處理，受堰塞湖溢流土石淹沒而受損的農業用地，每公頃補助十萬元。

農業部表示，大面積的埋沒農田復原工作，將配合中央前進協調所調度跨部會合作處理，另有六十三公頃農田雖未遭埋沒，但農水路嚴重阻塞，農田水利署也已經在災後第一時間加派人力清淤，目前工程持續進行中，以利未受埋沒的農田有水可用。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉

