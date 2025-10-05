花蓮賑災善款近10億元 公衛師災區衛教宣導

快訊

中央社／ 台北5日電

花蓮縣光復鄉洪災後，愛心不斷湧入。賑災基金會今天公布，捐款金額新台幣9億3926萬3206元。此外，台北市公共衛生師公會赴災區衛教宣導。

馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，花蓮光復地區受災戶超過1800戶，衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募目標金額5億元，至10月24日止。

賑災基金會最新資料顯示，截至10月4日晚間11時59分，累計捐款金額達到9億3926萬3206元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達6億2613萬1875元，LINE Pay捐款累積金額達2億4709萬1600元，四大超商捐款累積金額達6603萬9731元。

賑災基金會累計收到25萬5300筆捐款，其中以LINEPay通路為大宗，達到16萬6921筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款5萬5772筆，四大超商3萬2607筆。

除了民眾踴躍捐出善款，台北市公共衛生師公會今天也前進花蓮災區，支援國軍花蓮總醫院醫療站，展開災後健康守護與防護用品正確使用的衛教宣導行動，現場指導居民正確飲水消毒、清理防護及雨鞋清潔要領，協助社區在復原階段維護健康安全。

台北市公共衛生師公會透過新聞稿指出，災害過後環境中可能潛藏多種致病菌與化學污染物，安全飲水與清理防護是防止感染的第一道防線。瓶裝水最安全，自來水須煮沸3至5分鐘再飲用；井水與山泉水暫勿直接使用，若水出現異味或混濁，應立即停止飲用。

這次衛教重點之一是「雨鞋防護」，台北市公共衛生師公會呼籲，雨鞋不共用，以避免交叉感染。災後環境常含有大腸桿菌、鉤端螺旋體、黴菌孢子等病原，鞋內若潮濕或殘留傷口分泌物，極易造成皮膚病或細菌感染。

台北市公共衛生師公會表示，若因資源有限需共用雨鞋，建議每次使用前後以1比100的稀釋漂白水浸泡10分鐘消毒，鞋內再以酒精或紫外線燈處理，並放置乾燥劑保持乾燥。穿著時務必配棉襪，減少皮膚直接接觸。

