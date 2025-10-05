光復災區續湧超人大軍 強化側溝清淤鎖定30公里

快訊

中央社／ 花蓮縣5日電

馬太鞍溪堰塞湖洪災第13天，總統賴清德二度赴災區，宣布加碼新台幣20萬房屋修繕補貼；仍有大批「超人」湧入災區，復原強化側溝清淤，清溝超人及公部門機具加緊趕工。

賴總統今天下午災區視察行程滿檔，至馬太鞍溪堤防、深溝及便道關心進度，指示工程單位盡快完工，也到和平街及佛祖街關心災民，加碼房屋修繕補貼，允諾會全力陪伴災民度過難關。

國民黨立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚質疑光復鄉下水道已經失效，必須重做；中央災害協調所副指揮官李孟諺說明，光復鄉排入光復溪的3公尺寬A幹線沒有回淤，還能發揮效用。

李孟諺說，佛祖街80至100公分寬的雨水管被淤泥覆蓋，規模較小，已在清除中。

另外，佛祖街部分居民今天下午集結表達訴求，居民蘇建昌擔任代表，他說，街尾還有約50戶，希望佛祖街房屋可原地重建、農地盡快重新量測；災後重建盼能有中央介入、在台糖後方租用土地興建組合屋等。

他說，盼中央、縣府可以妥善安置災民，並且考慮到當地居民的文化、生活機能、功能性、信仰等，讓文化可以被傳承。

台鐵統計，今天光復站出站人數超過1萬8000多人，仍有大批「超人」湧入災區；中央協調所總指揮官季連成指示，強化30公里長側溝清淤，提供超過600支清溝專用勺及80部高壓清洗機支援。

花蓮縣府表示，2日起與各縣市政府、民間單位出動超過30台機具，累積清溝長度2.6公里；昨天也會同農業處及光復鄉公所盤點災區農田垃圾及雜物堆積範圍，調度大型機械展開清理。

徐榛蔚說，由於淤泥與垃圾混雜，增加整復難度，須請中央相關部會支援，以利加速清理及復耕進程。

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情造成18死、6人失聯，警消出動57人、國軍特戰48人、搜救犬、怪手及無人機，針對佛祖街以南流水下游處、防風林及消波塊區開挖，皆無所獲。

花蓮縣政府設有重大災害捐款專戶，指定用於堰塞湖災害，截至4日已累積新台幣1億6300萬餘元，每天募款明細公告於花蓮縣府官網「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」。

堰塞湖 馬太鞍溪

影／五味雜陳中秋！住60年家被毀 災民謝鏟子超人：明年一起喝酒烤肉

花蓮光復洪災第13天，市區內多數家戶皆以清理完成，但較為內部佛祖街至今還在清理中，甚至未來恐無法居住，要另尋安身之處。佛...

堰塞湖踏察全程無徑 2深山特遣隊建立往返路況地形

林保署花蓮分署上個月30日組成2支深山探勘小隊，進行馬太鞍溪堰塞湖路線踏察特遣任務，確認可通行路徑；昨天順利抵達湖區，山...

災區不只鏟子超人！慈濟執行長顏博文直擊分享 青年志工人數超過慈濟

各地湧入花蓮光復鄉的「鏟子超人」是台灣最美的風景，連續十一天深入災區的慈濟慈善志業執行長顏博文分享現場觀察，超人真的不只...

災區土石、鏟子超人和物資溢流 慈濟透過「光復需求地圖」精準救援

連續十一天，花蓮慈濟慈善志業執行長顏博文帶領團隊進入災區，每天「早六晚六」，即使救災經驗豐富如他，也覺得這次不同以往。他...

影／光復鄉清淤持續 佛祖街仍沙土掩埋

花蓮光復鄉清淤持續，今天為中秋連假第二天，民眾持續前進災區協助清淤，災情最為嚴重的佛祖街仍然多處掩蓋在泥土下，須動用大型...

光復校園復原 商工、國中7日線上開課 預計13日恢復實體上課

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創校園，經中央、地方與志工合力清理，校園逐步恢復。中央前進協調所總協調官季連成表示，光復商工與光復...

