颱風樺加沙農損 農田流失埋沒估5.6億元
農業部今天晚間更新颱風樺加沙農損統計，截至下午5時，總計損失約新台幣5.9億元，其中花蓮縣占99%；主要以農田流失及埋沒估計損失約5億6442萬元最多。
農業部發布新聞稿，更新114年樺加沙颱風農業災情報告，受樺加沙影響，截至今天下午5時止，農業產物及民間設施估計損失計5億9941萬元。
縣市受損情形部分，以花蓮縣損失5億9196萬元、高雄市及宜蘭縣分別損失230萬元及222萬元較為嚴重。
農產損失估計損失金額3232萬元，農作物被害面積499公頃，被害程度52%，換算無收穫面積261公頃，受損作物主要為二期水稻，被害面積136公頃，損害程度81%，換算無收穫面積110公頃，損失金額1221萬元，其次為西瓜、大豆、冬瓜及蜀黍（高粱）等。
畜產損失估計損失金額124萬元，受損畜禽主要為雞4800隻，受損金額117萬元；其次為牛，受損11頭。
民間設施估計損失金額5億6585萬元，其中農田流失及埋沒估計損失金額5億6442萬元，主因農田埋沒706公頃；農業設施估計損失金額57萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額51萬元，主因畜禽舍及堆肥舍損失；漁業設施估計金額35萬元，主因漁船毀損。
