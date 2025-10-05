影／五味雜陳中秋！住60年家被毀 災民謝鏟子超人：明年一起喝酒烤肉

花蓮光復洪災第13天，市區內多數家戶皆以清理完成，但較為內部佛祖街至今還在清理中，甚至未來恐無法居住，要另尋安身之處。佛祖街災民今天集體陳情，盼政府提出明確計畫，提供符合人性、文化、機能的方案。其中一位受災戶今天剛好生日，看到住了60多年的家園一夕之間不見很痛心，直言是五味雜陳中秋節，但也很感謝志工幫忙清理，盼明年能一起吃烤肉、喝啤酒慶祝。

受創嚴重的佛祖街家園至今尚未清理完成，災民代表蘇先生今天在家園旁舉眾多災民聯合陳情，盼政府提出後續因應措施，且因符合彈性與人道精神，佛祖街有將近50多戶居民，在水災過後面臨無家可歸，未來恐要家園重建，但目前該區域經評估未來恐被列為紅色警戒無法住人，盼政府重建選址務必考量在地居民意見符合人性、文化、機能的家園。

佛祖街受災戶之一黃嫦娥今天剛好是她67歲生日，這個中秋對她來說是五味陳，事發當天剛好出門辦事躲過一劫，等到回家的時候發現家園已被沖毀，僅剩下泥土跟廢墟，好在志工幫忙開挖，挖出的土猶如喜瑪拉雅山，她也坦言，這陣子都住朋友家，也希望政府趕快拋出具體方案，讓災民們都能得到安置。

黃嫦娥也說，這個家園落成超過百年，她從出生到現在都在這邊生活長大，要遷移當然不捨得，「我甚至都做好搭帳篷的打算。」最初看到難免會痛心，但隨著時間推移也只能「苦中作樂」漸漸釋懷，很感謝志工幫助她清理家園，雖然這個中秋可能無法一起慶祝，但也相約明年中秋一起喝啤酒、吃烤肉，好好感謝這群辛苦的鏟子超人。

佛祖街至今還在清理中，未來甚至有可能無法居住。記者洪子凱／攝影 佛祖街至今還在清理中，未來甚至有可能無法居住。記者洪子凱／攝影

