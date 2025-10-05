快訊

賴清德、徐榛蔚同框視察馬太鞍溪 後年底將蓋超級大堤

行車注意！國道6號測速取締「誇張新地點曝光」 警證實、車友1招反制

聽新聞
0:00 / 0:00

災區不只鏟子超人！慈濟執行長顏博文直擊分享 青年志工人數超過慈濟

聯合報／ 記者魏忻忻洪淑惠／花蓮即時報導
2025年國際慈濟人醫年會今天進入第二天議程，慈濟慈善志業執行長顏博文以「一方有難，十方馳援」為題，分享他帶領慈濟團隊在災後第一天就前進光復災區救援的第一手經驗與觀察。圖／慈濟基金會提供
2025年國際慈濟人醫年會今天進入第二天議程，慈濟慈善志業執行長顏博文以「一方有難，十方馳援」為題，分享他帶領慈濟團隊在災後第一天就前進光復災區救援的第一手經驗與觀察。圖／慈濟基金會提供

各地湧入花蓮光復鄉的「鏟子超人」是台灣最美的風景，連續十一天深入災區的慈濟慈善志業執行長顏博文分享現場觀察，超人真的不只拿鏟子，他看見拿起菜鏟準備餵飽大家另類超人、行動醫療超人，還有充電超人，幫大家補充行動電源，更讓他感動的是紙箱披風超人，一位整復師走進災區最深處，要為大家處理筋骨與肌肉痠痛。

2025年國際慈濟人醫年會今天進入第二天議程，顏博文以「一方有難，十方馳援」為題，分享他帶領慈濟團隊在災後第一天就前進光復災區救援的第一手經驗與觀察。面對救災，慈濟向來走在最前面，也是最後離開，許多救災現場甚至只有慈濟人身影，但這次各地前來的志工人數超過慈濟，力量大過慈濟，他不禁要說：「沒有對等關稅，只有對等感恩。」

慈濟救災經驗豐富，花蓮更是屢遭天災考驗，但此次光復受創與援難度，超過以往。慈濟認養清理區域有九百多戶，第一天三百位志工，只清理了十五戶，空氣中充滿挫折感。顏博文原以為第一階段的家戶清汙，至少就要花上一個月的時間，原以為要長期抗戰，但在鏟子超人協助下，十天就接近尾聲，現在已開始進入公共區域的清理。 

問過所有在災區拿過鏟子的人，他們一定會說，「那個土非常很黏」，不但很難鏟起，鏟起來後土黏在鏟子手上也很難把土下弄下來。志工們每天穿梭在泥濘中，來自十方的鏟子超人辛苦工作，後援非常重要，行動餐車發揮很大的效果，慈濟以行動餐車成立中繼站廚房，每天提供餐盒高達六千份，前幾天連送便當都是很大的挑戰，如何送便當都要討論便當，慈濟還出動無人機送便當。

來自各地的「超人」，各自以自己的方式支援災區與志工，行動餐車上的菜鏟超人、為大家處理傷口的行動護理師超人，還有免費提供行動電源的充電超人。最讓顏博文感動的是一位紙箱披風超人，他手上只著兩瓶礦泉水，身上 「穿」的紙箱寫著「我是整復師，肌肉痠痛、手腳扭傷、肩頸痠痛」，而他走進了災區最深處。

顏博文還在上午九點多，看到兩位協助護理師清理公共區域青年。問他們從那兒來，竟然是高雄。天沒亮，清晨四點多就從高雄出發，坐了五個小時的客運，趕在一大早協助清理。兩位青年才廿八歲，其中一位是在高鐵工作的技師。走在路上，經常可以看到來自十方志工問：「我可以幫忙什麼。」怎能讓人不感動。

慈濟統計動員清掃的志工人數，近十天出動慈濟志工七千多人次，但有登記的非慈濟志工就有18401人次，實際應該超過2萬5千人次，慈濟志工平均60歲，非慈濟志工僅有29歲。顏博文說，這次年輕世代展現的社會責任讓人感動，軍方效率也值得肯定，這是社會凝聚力和愛心的展現，大家合作就能發揮更大的力量。

連續十一天深入災區的慈濟慈善志業執行長顏博文分享，他看見拿起菜鏟餵飽大家的另類超人、行動餐車一天出餐近五千份。圖／慈濟基金會提供
連續十一天深入災區的慈濟慈善志業執行長顏博文分享，他看見拿起菜鏟餵飽大家的另類超人、行動餐車一天出餐近五千份。圖／慈濟基金會提供
慈濟慈善志業執行長顏博文分享現場觀察，充電超人幫大家補充行動電源，免費提供不用還。圖／慈濟基金會提供
慈濟慈善志業執行長顏博文分享現場觀察，充電超人幫大家補充行動電源，免費提供不用還。圖／慈濟基金會提供
連續十一天深入災區的慈濟慈善志業執行長顏博文分享現場觀察，超人不只拿鏟子，他看見紙箱披風超人， 一位復師走進災區最深處，要為大家處理筋骨與肌肉痠痛。圖／慈濟基金會提供
連續十一天深入災區的慈濟慈善志業執行長顏博文分享現場觀察，超人不只拿鏟子，他看見紙箱披風超人， 一位復師走進災區最深處，要為大家處理筋骨與肌肉痠痛。圖／慈濟基金會提供
慈濟慈善志業執行長顏博文說，超人真的不只拿鏟子，還有行動醫療超人。圖／慈濟基金會提供
慈濟慈善志業執行長顏博文說，超人真的不只拿鏟子，還有行動醫療超人。圖／慈濟基金會提供
慈濟慈善志業執行長顏博文（左二）在上午九點多，看到兩位協助護理師清理公共區域的青年（左一與左三），他們清晨四點多就從高雄出發，坐了五個小時的客運，趕在一大早來協助清理。圖／慈濟基金會提供
慈濟慈善志業執行長顏博文（左二）在上午九點多，看到兩位協助護理師清理公共區域的青年（左一與左三），他們清晨四點多就從高雄出發，坐了五個小時的客運，趕在一大早來協助清理。圖／慈濟基金會提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

災區土石、鏟子超人和物資溢流 慈濟透過「光復需求地圖」精準救援

鳳小岳低調現身花蓮救災　默默當鏟子超人網驚呼：好親切

高爾宣衝花蓮當鏟子超人 最狂計畫曝光了

海軍官校生犧牲假期 學長率學弟妹赴花蓮當鏟子超人

相關新聞

災區不只鏟子超人！慈濟執行長顏博文直擊分享 青年志工人數超過慈濟

各地湧入花蓮光復鄉的「鏟子超人」是台灣最美的風景，連續十一天深入災區的慈濟慈善志業執行長顏博文分享現場觀察，超人真的不只...

災區土石、鏟子超人和物資溢流 慈濟透過「光復需求地圖」精準救援

連續十一天，花蓮慈濟慈善志業執行長顏博文帶領團隊進入災區，每天「早六晚六」，即使救災經驗豐富如他，也覺得這次不同以往。他...

影／光復鄉清淤持續 佛祖街仍沙土掩埋

花蓮光復鄉清淤持續，今天為中秋連假第二天，民眾持續前進災區協助清淤，災情最為嚴重的佛祖街仍然多處掩蓋在泥土下，須動用大型...

光復校園復原 商工、國中7日線上開課 預計13日恢復實體上課

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創校園，經中央、地方與志工合力清理，校園逐步恢復。中央前進協調所總協調官季連成表示，光復商工與光復...

獨／花蓮光復失聯交大教授迄未尋獲…其子曝父親最後心願

花蓮光復洪災第13天，陽明交通大學退休教授高銘盛，因堰塞湖溢流大水衝入住家失聯至今。眼看明天就是中秋節，家屬內心百感交集...

久違「少女的祈禱」 光復街頭響起

花蓮光復洪災第十二天，久違的「少女的祈禱」樂音昨天終於在街頭響起，讓災民感受災前的日常。中央協調所總協調官季連成宣布，道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。