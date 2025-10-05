災區土石、鏟子超人和物資溢流 慈濟透過「光復需求地圖」精準救援

連續十一天，花蓮慈濟慈善志業執行長顏博文帶領團隊進入災區，每天「早六晚六」，即使救災經驗豐富如他，也覺得這次不同以往。他分析，這次災區有三個「溢流」，分別是土石、鏟子超人和物資溢流；這次救災也教了大家三件事，救災如救火，公私部門無間合作力量大，還有精準救援，才能整合力量完成任務。

光復有難，慈濟全力救援，2025年國際慈濟人醫年會昨起在花蓮靜思堂舉行，慈濟慈善志業執行長顏博文今天以「一方有難，十方馳援」為題，分享他與慈濟團隊前進光復災區救援的經驗與觀察。從花蓮光復鄉堰塞湖洪災的第二天起，他早上六時從花蓮慈濟精舍，晚上六時回來，向關心災民的證嚴上人報告最新救援進度。

在災區，顏博文有幾次忍不住落淚的時刻，第一次是看到兩位七十歲長者，他們的家滿是汙泥，從門口到屋子最裡面滿滿都是，但年邁的兩人無力清理，僅挖出一條通道，可是泥水太多了，這條通道如同一條水溝，兩位老人家赤足站在泥水裡，不知已有多久。

還有，災區許多鏟子超人， 他們自帶裝備，滿腔熱情。顏博文有三次走在路上被鏟子超人攔下來，問他「有沒有可以需要服務的地方？」這些志工來自全台各地，從比較近的宜蘭到相隔半個台灣的台中。十方志工前來協助，政府、鄉公所和軍方協力，軍民融合，青銀共善，是歷來最「合」的一次。

也因為如此，不辜負志工的心意，資源需要整合，顏博文說，慈濟開發「光復需求地圖」，利用平台提供救援需求與進度。這個地圖在只有用三個小時就做了出來，「我就找了幾個年輕人」，但只有地圖不夠，還需要資訊與數據，再把災區畫分成四區，慈濟人組成小隊進入，盤點需求再回報，地圖再加上數據更新，就能精準提供救援。

顏博文說，原本以為要長期作戰，現在第一階段的家戶清理已告一段落，轉往公共區域和部分小巷，以及更偏遠的地方，有些稻田裡也還滿是汙泥，有待清理。挑戰並沒有結束，清理公共區域時，灰塵揚起，還是會影響民眾住家。

慈濟昨天已開始發放慰問金，災區多為高齡長者，慈濟發放中秋慰問金五萬元，還有月餅禮盒，孩子也要繼續上課，慈濟也發放文具用品與再生電腦，讓學生可以遠距上課。同一時間，確保醫療服務不中斷，花蓮慈濟醫院團隊持續駐點，照顧居民、救災人員與全體志工健康。

最近又有颱風來襲的消息，顏博文說，災難的確可能再度發生，一旦政府宣布相關計畫，慈濟一定全力配合與支持。災區居民多為高齡長者，平時生活就需要協助，更別說面對災難，如何提供更進一步的幫助，訂定長期計畫，有待評估。

