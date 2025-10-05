快訊

見馬太鞍溪橋遭沖毀…傳劉世芳開會「呵呵笑」？災變中心聲明回應

搭公車「善意一腳」 助輪椅翁感動9萬人…高中生嚇一跳：沒什麼啦

中秋連假慘成暑假 國中生曝「22項回家作業」太崩潰：請大家要活著

聽新聞
0:00 / 0:00

影／光復鄉清淤持續 佛祖街仍沙土掩埋

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
花蓮光復鄉清淤救災持續，圖為前來支援的志工在車站前領取雨鞋。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，圖為前來支援的志工在車站前領取雨鞋。記者曾原信／攝影

花蓮光復鄉清淤持續，今天為中秋連假第二天，民眾持續前進災區協助清淤，災情最為嚴重的佛祖街仍然多處掩蓋在泥土下，須動用大型機具清理，志工們則以鏟子等工具協助水溝疏通，下午賴清德總統也將前往佛祖街勘災。

花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，可見當時洪水沖刷路線。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，可見當時洪水沖刷路線。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，必須使用怪手等重機具清理。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，必須使用怪手等重機具清理。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為受災嚴重的保安寺。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為受災嚴重的保安寺。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為志工紛紛前進重災區。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為志工紛紛前進重災區。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，圖為從台北前來支援的志工。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，圖為從台北前來支援的志工。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為志工（前）及怪手頂著大太陽持續清淤。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為志工（前）及怪手頂著大太陽持續清淤。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為志工（前）及怪手頂著大太陽持續清淤。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為志工（前）及怪手頂著大太陽持續清淤。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為載著志工的卡車。記者曾原信／攝影
花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為載著志工的卡車。記者曾原信／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

馬太鞍溪溢流釀災「中央官員竟魔性訕笑」？凌濤：劉世芳是你嗎

上次花蓮勘災隔空打電話 賴清德終於要跟徐榛蔚同框

國安會官員傳赴美 探詢總統出訪可能

去年中秋看嘸月亮...今年遇賴清德生日 柯文哲不講壞話送4字

相關新聞

災區土石、鏟子超人和物資溢流 慈濟透過「光復需求地圖」精準救援

連續十一天，花蓮慈濟慈善志業執行長顏博文帶領團隊進入災區，每天「早六晚六」，即使救災經驗豐富如他，也覺得這次不同以往。他...

凌濤控劉世芳訕笑花蓮洪災 中央災變中心喊抹黑將函送法辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，國民黨桃園市議員凌濤質疑，9月23日，馬太鞍溪潰堤半小時後，竟有中央官員在災害應變中心大聲訕...

網傳馬太鞍溪橋遭沖毀劉世芳發出呵呵笑 災變中心：抹黑將依法究辦

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰壩沖斷馬太鞍溪橋，有網友在PTT貼出內政部長劉世芳在應變中心開會時疑發出呵呵笑聲。中央災變...

影／光復鄉清淤持續 佛祖街仍沙土掩埋

花蓮光復鄉清淤持續，今天為中秋連假第二天，民眾持續前進災區協助清淤，災情最為嚴重的佛祖街仍然多處掩蓋在泥土下，須動用大型...

光復校園復原 商工、國中7日線上開課 預計13日恢復實體上課

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創校園，經中央、地方與志工合力清理，校園逐步恢復。中央前進協調所總協調官季連成表示，光復商工與光復...

獨／花蓮光復失聯交大教授迄未尋獲…其子曝父親最後心願

花蓮光復洪災第13天，陽明交通大學退休教授高銘盛，因堰塞湖溢流大水衝入住家失聯至今。眼看明天就是中秋節，家屬內心百感交集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。