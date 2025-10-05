影／光復鄉清淤持續 佛祖街仍沙土掩埋

花蓮光復鄉清淤持續，今天為中秋連假第二天，民眾持續前進災區協助清淤，災情最為嚴重的佛祖街仍然多處掩蓋在泥土下，須動用大型機具清理，志工們則以鏟子等工具協助水溝疏通，下午賴清德總統也將前往佛祖街勘災。 花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，可見當時洪水沖刷路線。記者曾原信／攝影 花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，必須使用怪手等重機具清理。記者曾原信／攝影 花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為受災嚴重的保安寺。記者曾原信／攝影 花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下。記者曾原信／攝影 花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為志工紛紛前進重災區。記者曾原信／攝影 花蓮光復鄉清淤救災持續，圖為從台北前來支援的志工。記者曾原信／攝影 花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為志工（前）及怪手頂著大太陽持續清淤。記者曾原信／攝影 花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為志工（前）及怪手頂著大太陽持續清淤。記者曾原信／攝影 花蓮光復鄉清淤救災持續，重災區佛祖街仍多處掩埋在泥土下，圖為載著志工的卡車。記者曾原信／攝影

