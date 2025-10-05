快訊

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

MLB／大谷翔平奪勝興奮打朗希頭 兩人聯手創日本投手新紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

光復校園復原 商工、國中7日線上開課 預計13日恢復實體上課

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉災後復原持續進行，受損嚴重的光復商工搶修中，預計7日線上授課，預計13日恢復實體上課。圖／光復商工提供
花蓮縣光復鄉災後復原持續進行，受損嚴重的光復商工搶修中，預計7日線上授課，預計13日恢復實體上課。圖／光復商工提供

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創校園，經中央、地方與志工合力清理，校園逐步恢復。中央前進協調所總協調官季連成表示，光復商工與光復國中校舍大致清除完畢，剩地下室與操場淤泥待清，預計2天內完成。2校將於7日線上授課，13日恢復實體上課，光復國小與大進國小則預計7日復課。

季連成指出，目前光復商工已完成教學區清理，行政大樓與圖書館地下室仍有泥沙堆積，預計2天內清除；光復國中教室區域也已恢復整潔，操場與活動中心地下室清理工作也同步展開。

季連成說，光復商工與光復國中將於7日啟動線上教學，確保學生持續學習不中斷，待環境安全無虞後，最快13日恢復實體授課。

另外，原作為災民收容場域的大進國小與光復國小，預計7日正式復課，目前大進國小仍有約170名災民暫住，光復國小則有7人。中央與地方協調災民轉往旅宿或返家安置，並呼籲志工勿再進入這兩所學校，以免影響復課作業。不過光復商工與光復國中仍需志工協助，持續進行校園環境與設備修復。

季連成說，近日傳出有人假冒志工詐財或騙取物資，包括有人穿軍服到物資收容站要物資、外籍人士謊稱災民拿物資等，行徑令人痛心，更強烈反對詐騙行為，他嚴正呼籲，「不要到災區來亂」，盼各界齊心協助，讓災民與學生都能早日回到正常生活軌道。

花蓮光復國中力拚10月13日實體上課，有國軍、志工等多個團體進駐協助清淤。本報資料照片
花蓮光復國中力拚10月13日實體上課，有國軍、志工等多個團體進駐協助清淤。本報資料照片

堰塞湖 馬太鞍溪 校園 光復鄉 教室 季連成

延伸閱讀

「溝勺超人」上場！花蓮光復30公里清溝動員 650支清溝勺助陣

花蓮災區才清出7萬噸淤土 救災中心：農田覆蓋600萬噸驚人土量待處理

水電超人也現身！花蓮光復洪災第12天 志工分流助救災

「全力以赴」中秋假期救災不歇 中央協調官季連成持續駐點花蓮

相關新聞

光復校園復原 商工、國中7日線上開課 預計13日恢復實體上課

花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創校園，經中央、地方與志工合力清理，校園逐步恢復。中央前進協調所總協調官季連成表示，光復商工與光復...

獨／花蓮光復失聯交大教授迄未尋獲…其子曝父親最後心願

花蓮光復洪災第13天，陽明交通大學退休教授高銘盛，因堰塞湖溢流大水衝入住家失聯至今。眼看明天就是中秋節，家屬內心百感交集...

久違「少女的祈禱」 光復街頭響起

花蓮光復洪災第十二天，久違的「少女的祈禱」樂音昨天終於在街頭響起，讓災民感受災前的日常。中央協調所總協調官季連成宣布，道...

鏟子超人秋節連假奔光復 季連成再籲分流

中秋連假開始，前晚就有許多「鏟子超人」夜奔花蓮光復，一早投入救災，光復車站統計已近二萬五千人出站。中央前進協調所指揮官季...

終抵堰塞湖 壩體穩定不足粉塵多

林業及自然保育署組成包括森林護管員、山搜專家、登山協作的九人探勘小組，徒步走五天，昨天下午終於走到馬太鞍溪上游的堰塞湖，...

沿途滿是煙塵不見太陽…翻山越嶺5天 探勘人員終抵馬太鞍溪堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流造成下游光復鄉慘重災情，且仍有再次形成堰塞湖的可能，由於沒有路徑可通往堰塞湖，林業及自然保育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。