光復校園復原 商工、國中7日線上開課 預計13日恢復實體上課
花蓮光復鄉堰塞湖洪災重創校園，經中央、地方與志工合力清理，校園逐步恢復。中央前進協調所總協調官季連成表示，光復商工與光復國中校舍大致清除完畢，剩地下室與操場淤泥待清，預計2天內完成。2校將於7日線上授課，13日恢復實體上課，光復國小與大進國小則預計7日復課。
季連成指出，目前光復商工已完成教學區清理，行政大樓與圖書館地下室仍有泥沙堆積，預計2天內清除；光復國中教室區域也已恢復整潔，操場與活動中心地下室清理工作也同步展開。
季連成說，光復商工與光復國中將於7日啟動線上教學，確保學生持續學習不中斷，待環境安全無虞後，最快13日恢復實體授課。
另外，原作為災民收容場域的大進國小與光復國小，預計7日正式復課，目前大進國小仍有約170名災民暫住，光復國小則有7人。中央與地方協調災民轉往旅宿或返家安置，並呼籲志工勿再進入這兩所學校，以免影響復課作業。不過光復商工與光復國中仍需志工協助，持續進行校園環境與設備修復。
季連成說，近日傳出有人假冒志工詐財或騙取物資，包括有人穿軍服到物資收容站要物資、外籍人士謊稱災民拿物資等，行徑令人痛心，更強烈反對詐騙行為，他嚴正呼籲，「不要到災區來亂」，盼各界齊心協助，讓災民與學生都能早日回到正常生活軌道。
