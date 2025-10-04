聽新聞
終抵堰塞湖 壩體穩定不足粉塵多

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
農業部林保署探勘隊徒步五天抵達馬太鞍溪上游堰塞湖，發現粉塵漫天，連呼吸都有困難。圖／花蓮分署提供
農業部林保署探勘隊徒步五天抵達馬太鞍溪上游堰塞湖，發現粉塵漫天，連呼吸都有困難。圖／花蓮分署提供

林業及自然保育署組成包括森林護管員、山搜專家、登山協作的九人探勘小組，徒步走五天，昨天下午終於走到馬太鞍溪上游的堰塞湖，隊員分享，有太陽但連陽光都看不見，沿途粉塵漫天，眼睛容易進沙、呼吸困難，靠近湖區容易深陷泥沼。

花蓮分署連日來空拍監測，馬太鞍堰塞湖溢流後潰決至昨天，水位高程下降一一八公尺，蓄水量湖體無明顯變化，但壩體穩定度仍不足。

花蓮分署長黃群策說，堰塞湖位在中級山山區，地形複雜且沒有路徑，因此組成探勘小組，上月卅日出發，記錄來回的路徑，目的希望確認一條可以通行的路徑，作為未來監測、勘查與工程規畫的基礎。

黃群策指出，這次探勘不同於登山路線，純屬野地覓徑，挑戰極高，人員最後還是用垂降的方式才能從接近九十度的峭壁下去。

黃群策說，行程預計十一天，來回皆採用步行，不依賴空勤直升機，確保往返路況皆能有效評估，若順利，將在五天內返程，完成探勘任務並提出相關報告，供未來作業參考。

