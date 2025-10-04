聽新聞
鏟子超人秋節連假奔光復 季連成再籲分流

聯合報／ 記者洪子凱王燕華黃于凡石秀華／連線報導

中秋連假開始，前晚就有許多「鏟子超人」夜奔花蓮光復，一早投入救災，光復車站統計已近二萬五千人出站。中央前進協調所指揮官季連成再度呼籲一般志工不必赴災區，目前需專業志工，而且要分流，否則自己到災區晃可能找不到事做，後續會檢討改正分流任務。

儘管昨天有兩萬名志工離開災區，但有更多志工湧入。記者直擊光復車站，不少民眾早早就排隊等花蓮縣府分派工作，上午八時到十時是高峰，十時許志工媒合點已排隊近二百公尺，火車到站更有源源不絕的「鏟子超人」出站，站外雨鞋等裝備早已被拿完，不少民眾沒帶裝備，只能四處詢問。

現場約三十名人員擔任分流志工，有專業志工到災區，發現現場很混亂，不知該做什麼。昨天季連成再度呼籲志工接受中央及縣府分流，不要獨自在大街遊走，恐無法控管。

「一般志工可以好好度過中秋連假，不要進入災區。」季連成重申，志工幫忙災區復原，大家有目共睹，接下來恐有颱風來襲，也要協助災民修復家園，需要專業型志工，包含木工、水電、泥水工，水電至少要有丙級證照，還需要人工裝填防颱沙袋約一萬個。

花蓮縣府考量教師節連假湧入大批志工，昨起一連三天調度麵包、乾糧，每天上午七時至十一時在光復車站出口發放早餐一萬五千份。

嘉義縣議員黃嫈珺號召企業，前晚以四輛遊覽車載一五○名志工救災，昨清晨抵達即投入，她盼為災區帶去嘉義的善心，希望一棒接一棒，把愛與力量傳下去。

堰塞湖 馬太鞍溪

