久違「少女的祈禱」 光復街頭響起

花蓮光復洪災第十二天，久違的「少女的祈禱」樂音昨天終於在街頭響起，讓災民感受災前的日常。中央協調所總協調官季連成宣布，道路清淤執行率已達百分之九十五，今天開始著手道路市容清潔；本周將全力協助校園復課。

光復國中、國小預計十月七日復課；光復商工採遠距教學，十三日才復課；大進國小還待確認。

災區家園重建有進展，搜救卻未露曙光，上百名消防人員、國軍特戰士兵持續在佛祖街、武昌街一帶開挖，依然未發現六名失聯者；消防人員從佛祖街、林田幹道往光復溪方向，特戰人員在大平村水流下游沖刷區域地毯式搜索，都無新事證。

縣長徐榛蔚前晚到光復國小聆聽災民心聲，大馬村災民李姓女子淚訴，事發時她在高雄工作，聯繫家人都未獲回應，馬上買車票趕回，發現已完全無法進入，洪水將百年老屋淹得只剩屋頂，水退去後，泥土堆積高度近一層樓。她說，爸爸離開得早，照片是她唯一的紀念，家中長輩看到家園變樣都相當難過，希望盡力彌補。

國民黨立院黨團書記長羅智強昨以花蓮子弟身分到災區聽取災民心聲，他說，黨團將推相關條例，盼能匡列二百億元預算作為後續重建救災，盼中央政府支持相關條例立法與編列。他也說，國民黨立院黨團已宣布捐出一百萬元，協助災後復原。

災區多數家戶已完成清淤，街道清淤也近尾聲。昨晚，暌違近半個月的垃圾車音樂再度於災區響起，王姓災民說，聽到熟悉的樂音響起，內心無比感慨，明明是再普通不過的事，卻讓人恍如隔世。以前聽到只知道要趕快出來倒垃圾，現在卻發現能聽到也是一種幸福，連臭味聞著都不再刺鼻，只是有的親朋好友再也無法一起等垃圾車聊天了。

季連成說，清出來的淤泥由環境部處理，清潔車也上街頭讓民眾倒垃圾；單獨列計的佛祖街還在趕進度，嚴格交通管制，讓重機具作業。

環境部長彭啓明補充，先前淤泥、垃圾每日都有一萬噸要清運，前天只剩五千五百多噸；昨天開始會恢復垃圾和大型家具清運，也請災區七村村民一起推動垃圾不落地，這兩天會加速，讓大家可有個比較完整的中秋節。

