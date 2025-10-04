沿途滿是煙塵不見太陽…翻山越嶺5天 探勘人員終抵馬太鞍溪堰塞湖

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
林業及自然保育署組成人探勘隊，徒步走5天，今天下午抵達馬太鞍溪上游堰塞湖。圖／花蓮分署提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流造成下游光復鄉慘重災情，且仍有再次形成堰塞湖的可能，由於沒有路徑可通往堰塞湖，林業及自然保育署上月底出動9人探勘隊伍，以野地探勘方式，徒步來回記錄，隊員走了5天，今天下午抵達湖區，分享沿途都是煙塵，甚至看不見太陽。花蓮分署表示，此行將作為未來監測、勘查與工程規畫的基礎。

林保署花蓮分署連日監測，堰塞湖水量約590萬噸，約是溢流時滿水位的6.4%。但內政部前部長李鴻源示警，因山區仍有2.5億噸土砂、地震、豪大雨時，仍有二次形成堰塞湖的風險。

災害發生後，林保署組成9人探勘小組，成員包括森林護管員、中華民國山難救助協會東部搜救委員會與登山協作，上月30日出發，全程徒步，並對路徑作完整紀錄，一行人昨天下午抵達湖區，隊員分享，環境充滿煙塵，眼睛容易進沙、呼吸困難，靠近湖區容易深陷泥沼，下切至1000海拔，連太陽都看不清，可見此行的艱鉅。

花蓮分署長黃群策說，堰塞湖位於中級山，沒有路徑，探勘小組預計以11天完成探勘，並記錄來回的路徑。任務目的希望確認一條可以通行的路徑，作為未來監測、勘查與工程規畫的基礎。

花蓮分署今天上午出動無人機航拍觀測，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1020.4公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量590萬噸，10月1日至今，堰塞湖體沒有明顯變化，但壩體穩定度仍不足。

林保署花蓮分署今天出動無人機航拍觀測堰塞湖，沒有明顯變化。圖／花蓮分署提供
林業及自然保育署組成人探勘隊，徒步走5天，今天下午抵達馬太鞍溪上游堰塞湖。圖／花蓮分署提供
林業及自然保育署組成人探勘隊，徒步走5天，今天下午抵達馬太鞍溪上游堰塞湖。圖／花蓮分署提供
