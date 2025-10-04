水電超人也現身！花蓮光復洪災第12天 志工分流助救災

快訊

中央社／ 花蓮縣4日電
中秋連假首日，花蓮光復地區4日仍有很多志工進入，各受災戶都在進行細部清潔。圖／中央社
中秋連假首日，花蓮光復地區4日仍有很多志工進入，各受災戶都在進行細部清潔。圖／中央社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災第12天，適逢連假首日，搭火車到光復的人潮依舊很多，按水電及泥作專業分工，一般志工協助清溝及製作1萬個防颱沙袋。警消搜尋失聯6人仍無所獲。

馬太鞍溪堰塞湖溢流災情造成18死、6人失聯。警消出動72人、搜救犬、挖掘機及無人機，針對佛祖街以南流水下游處、防風林及消波塊區開挖。另有48名特戰人員持續針對大平村下游沖刷區地毯式搜索，皆無所獲。

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復，中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成說，住宅區或道路整復工作已接近完成，急需水電、泥作等專業志工，光復街頭也可看到拿著清潔用品的志工們協助清理家園。

今天是中秋節連假，光復天氣晴朗，台鐵統計出站人數約2萬5000多人，比上週教師節單日最高出站人數2萬2400多人更多。

穿著雨鞋的「鏟子超人」們改拿掃把、拖把或水管進入家戶，原本灰黑的地板、牆壁都變得更乾淨。背著工具箱的「水電超人」也現身。

花蓮縣政府設有重大災害捐款專戶，指定用於堰塞湖災害，截至3日已累積新台幣1億6300萬餘元，每天募款明細公告於花蓮縣府官網「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」。

中秋連假首日，花蓮縣光復鄉4日同樣隨處可見「鏟子超人」熱血辛苦身影，有人幾乎半身都站進了水溝內，用鐵鍬挖出溝內淤泥，幫忙疏通清淤。圖／中央社
中秋連假首日，花蓮縣光復鄉4日同樣隨處可見「鏟子超人」熱血辛苦身影，有人幾乎半身都站進了水溝內，用鐵鍬挖出溝內淤泥，幫忙疏通清淤。圖／中央社

