影／後期聖徒教會投入花蓮救災 辛苦勞累卻滿心感恩

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖崩陷造成嚴重災情，基督教後期聖徒教會花蓮在地與台東、高雄、台南等地志工投入協助災民整理家園，今天陸續收工，雖然辛苦勞累，卻覺得感恩與欣慰。

在地志工郭靜雯說，9月27日開始花蓮、台東教會與傳教士在花蓮支聯會教堂集合。貨車將所有打掃用具整裝上車，運往光復大進國小待命。成員手提水桶、圓鍬，搭乘火車前往。月台上擠滿身穿雨鞋、手拿圓鍬、全副救援裝備的人潮。他們這座50人看到這幕場景令人振奮與感動。

她說，雖然車廂內擠滿如沙丁魚般的人群，大家都懷著同樣的心志前去幫忙，彼此加油打氣，眼神中滿是力量，彷彿保家衛國的戰士，盡一己之力投入重建。全台民眾以不同方式愛著這片土地，提供物資金錢、機具與人力，每一個畫面都是最美麗的風景。他們分成五組前往不同家庭協助。

志工穿著雨鞋，手拎水桶、肩扛圓鍬，走在滿是泥濘的街道上。厚重的泥水深淺不一，一不小心就會滑倒。軍車、大卡車、消防車、挖土機、鏟土機等機具忙碌不歇，清理道路淤泥與垃圾。志工與國軍弟兄並肩合作，重複各自的動作，默默堅持。

進入受災家庭放下背包、戴上手套，用圓鍬開始鏟泥，一鏟一鏟、一桶一桶接力搬運至路邊。每戶牆壁上都清晰留有近一層樓高的水痕，屋內淤泥厚數十公分。每一次鏟泥都需傾盡全力，才能將黏重的泥土裝入水桶或手推車。

志工說，整天下來，雖無處休息，廁所稀少，動作單調且勞累，但大家都默默付出，沒有抱怨，甚至互相幫忙與體諒。每一戶受助的居民都滿懷感謝，因為若無這些人力支援，他們真不知該如何是好。我們來到這片需要幫助的土地，盡一份心力，只盼光復能早日恢復原有的榮景。

教會花蓮支聯會會長机文生說，「雖然腰快斷了」，但看到許多獨居長者無力清理，心中十分不捨，再累也要繼續鏟泥。很感謝能與各地年輕人和團體並肩支援，感動莫名。身上的汙泥根本算不了什麼。

机文生説，這次參與光復救援的經驗，讓我深刻體會到「同心合一」的力量。當我與來自全台的弟兄姊妹和志工們一同鏟泥、搬運時，雖然滿身泥濘、腰酸背痛，但心裡卻充滿感恩與力量。看見居民臉上流露出的感激，讓我明白我們的付出雖小，卻帶來了極大的盼望。

教會花蓮支聯會感謝台灣各地的會友志工來相助，尤其北高雄支聯會得知災變立即聯絡提供3部高壓清洗機、一批圓鍬、清掃用具、雨鞋等25 日自高雄運送到花蓮。教會公共事務部門也提供經費購置志工所需用具。

