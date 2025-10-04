助光復災後重建！台糖提供10公頃堆置淤泥 2.5公頃供安置受災戶

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台糖光復糖廠成為光復災後重建的後勤支援，頗負盛名光復冰品都歇業，空間全供醫護單位使用；也提供鏟子超人24小時免費盥洗。圖為台糖光復糖廠現狀。圖／台糖提供

馬太鞍溪上游堰塞湖溢堤造成花蓮光復鄉9月23日災情，台糖光復糖廠立即把26公頃的廠區空間借給各級救災單位使用，從原先只是捐贈物資、借設施，現更進一步提供後勤支援。隨著國軍進駐和志工進行清淤，災區泥土量愈來愈多，台糖提供堆置場地從0.63公頃擴大到近10公頃，以消化龐大土方。

因許多民宅下水道、電線管路遭泥流灌入，居民暫時無法回家，台糖將配合提供安置災民用地。台糖現有2.5公頃平地造林地，可提供救災單位參考，至於興建組合屋或是中繼站等，交給中央政府評估。

台糖董事長吳明昌兩度到光復視察指示全力救災，連全台糖廠最負盛名的光復冰品都歇業，空間全供醫護單位使用。

現光復氣候豔陽高照，因復建亟需大量水源刷洗，台糖自9月30日起每日提供700噸的井水、山泉水，只要是水車進入廠區，6座消防箱水管都能自由停車引水，不必申請。

同時，台糖也提供3處獨立衛浴空間，救災英雄、鏟子超人只要登記排隊，24小時熱水無償盥洗使用，而光復糖廠日式木屋旅館的接待大廳，也無償提供毛巾、冷氣、瓶裝水等供有需要的人使用。目前每人每日平均用水約25公升，雖然目前水源充足，台糖仍盼大家節約用水。

台糖表示，光復鄉的台灣中油兩座加油站也於日前清理完畢，籲請民眾不必集中都到台糖大進加油站來加油，因為大進加油站過去每日發油約9.2公秉，現在日均發油量都在30公秉，甚至曾一日創下43公秉的最高紀錄，台糖部分加油站員工也是災戶，需要自救清理，目前台糖另調派花蓮其他加油站同仁支援。

光復現亟需大量水源刷洗，台糖每日提供700噸的井水、山泉水，只要是水車進入廠區，6座消防箱水管都能自由停車引水，不必申請。圖／台糖提供

