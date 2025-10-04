派員抵花蓮馬太鞍堰塞湖區探勘 林保署：壩體穩定度仍不足

林業保育署花蓮分署監測資料顯示，馬太鞍溪堰塞湖潰決至今水位高程已下降118公尺，蓄水量湖體至今無明顯變化，但壩體穩定度仍不足夠，探勘人員今天下午已抵達湖區。

林業保育署花蓮分署上月30日出動探勘隊伍，步行上山至馬太鞍溪堰塞湖探勘路線。分署長黃群策說，9人隊伍由資深森林護管員、中華民國山難救助協會東部搜救委員會、登山協作等組成。

黃群策說，馬太鞍溪堰塞湖位置沒有路徑且地形崎嶇，這次主要任務是探勘上山路線，借助東搜繩索經驗，協助探勘隊伍順利抵達。

黃群策說，預計11天下山完成任務，今天第5天已順利抵達湖區，但山區收訊不好，僅知道湖區煙塵很多，實際狀況仍待探勘隊伍下山後回報。

林業保育署花蓮分署表示，根據今天無人機航拍顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1020公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量590萬噸，潰決後至今水位高程已下降118公尺，蓄水量約為原來量體的6.4%，湖體無明顯變化。

林業保育署花蓮分署表示，天然壩體及水流無異狀，湖水從溢流口穩定流出，考量溢流水道兩側持續下刷切割的坡面呈現不穩定、仍有水量持續匯入湖區以及下游土砂狀況尚未穩定，目前仍維持紅色警戒。

4日上午空拍堰塞湖區，初判無異常變化。圖／取自林業保育署花蓮分署官網

