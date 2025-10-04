派員抵花蓮馬太鞍堰塞湖區探勘 林保署：壩體穩定度仍不足

快訊

中央社／ 花蓮縣4日電
林業保育署花蓮分署監測資料顯示，馬太鞍溪堰塞湖潰決至今水位高程已下降118公尺，蓄水量湖體至今無明顯變化，但壩體穩定度仍不足夠，探勘人員今天下午已抵達湖區。

林業保育署花蓮分署上月30日出動探勘隊伍，步行上山至馬太鞍溪堰塞湖探勘路線。分署長黃群策說，9人隊伍由資深森林護管員、中華民國山難救助協會東部搜救委員會、登山協作等組成。

黃群策說，馬太鞍溪堰塞湖位置沒有路徑且地形崎嶇，這次主要任務是探勘上山路線，借助東搜繩索經驗，協助探勘隊伍順利抵達。

黃群策說，預計11天下山完成任務，今天第5天已順利抵達湖區，但山區收訊不好，僅知道湖區煙塵很多，實際狀況仍待探勘隊伍下山後回報。

林業保育署花蓮分署表示，根據今天無人機航拍顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1020公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量590萬噸，潰決後至今水位高程已下降118公尺，蓄水量約為原來量體的6.4%，湖體無明顯變化。

林業保育署花蓮分署表示，天然壩體及水流無異狀，湖水從溢流口穩定流出，考量溢流水道兩側持續下刷切割的坡面呈現不穩定、仍有水量持續匯入湖區以及下游土砂狀況尚未穩定，目前仍維持紅色警戒。

相關新聞

馬太鞍溪臨時堤防完工 水利署：下周完成土堤前方加設鋼網與水泥

馬太鞍堰塞湖潰壩，導致馬太鞍下游堤坊多處溢堤受損2860公尺，河道淤積1000萬立方公尺災情，經過多日搶修，經濟部水利署...

水電超人也現身！花蓮光復洪災第12天 志工分流助救災

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災第12天，適逢連假首日，搭火車到光復的人潮依舊很多，按水電及泥作專業分工，一般志工協助清溝及製作1...

影／後期聖徒教會投入花蓮救災 辛苦勞累卻滿心感恩

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖崩陷造成嚴重災情，基督教後期聖徒教會花蓮在地與台東、高雄、台南等地志工投入協助災民整理家園，今...

花蓮防災只靠太空包才淹水？經濟部澄清：網傳照片地點錯誤

有關網傳錯誤資訊，稱花蓮馬太鞍溪防災只靠太空包才造成市區淹水，經濟部澄清，事實上，網路流傳照片地點根本錯誤，那裡不是市區...

光復災區謠言四起！連高壓水槍都能拿來抹黑 縣府闢謠

網路近日有人貼出照片，指控縣府將中央送的、民眾捐的高壓清洗機貼上縣府貼紙，當做自己的來「收割」。縣府今天出面闢謠，表示是...

光復災犬「168」有好結局 改名「Moka」由搜救員友人收編

花蓮縣光復鄉災區獲救的流浪犬「168」的故事感動不少人。「高雄市政府消防局特搜大隊搜救犬馴養小組」臉書粉專代為說明「16...

