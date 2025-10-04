派員抵花蓮馬太鞍堰塞湖區探勘 林保署：壩體穩定度仍不足
林業保育署花蓮分署監測資料顯示，馬太鞍溪堰塞湖潰決至今水位高程已下降118公尺，蓄水量湖體至今無明顯變化，但壩體穩定度仍不足夠，探勘人員今天下午已抵達湖區。
林業保育署花蓮分署上月30日出動探勘隊伍，步行上山至馬太鞍溪堰塞湖探勘路線。分署長黃群策說，9人隊伍由資深森林護管員、中華民國山難救助協會東部搜救委員會、登山協作等組成。
黃群策說，馬太鞍溪堰塞湖位置沒有路徑且地形崎嶇，這次主要任務是探勘上山路線，借助東搜繩索經驗，協助探勘隊伍順利抵達。
黃群策說，預計11天下山完成任務，今天第5天已順利抵達湖區，但山區收訊不好，僅知道湖區煙塵很多，實際狀況仍待探勘隊伍下山後回報。
林業保育署花蓮分署表示，根據今天無人機航拍顯示，馬太鞍溪堰塞湖水位高程1020公尺，湖區面積12.6公頃，蓄水量590萬噸，潰決後至今水位高程已下降118公尺，蓄水量約為原來量體的6.4%，湖體無明顯變化。
林業保育署花蓮分署表示，天然壩體及水流無異狀，湖水從溢流口穩定流出，考量溢流水道兩側持續下刷切割的坡面呈現不穩定、仍有水量持續匯入湖區以及下游土砂狀況尚未穩定，目前仍維持紅色警戒。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言