馬太鞍溪臨時堤防完工 水利署：下周完成土堤前方加設鋼網與水泥
馬太鞍堰塞湖潰壩，導致馬太鞍下游堤坊多處溢堤受損2860公尺，河道淤積1000萬立方公尺災情，經過多日搶修，經濟部水利署4日表示，已完成臨時土堤的構築，提供初步防洪保護能力，並在11日完成土堤前方加設鋼網與混凝土，強化防水。
水利署表示，此次堰塞湖事件攜帶大量土砂及瞬間洪峰水流屬極端罕見，流量高達8860cms，遠超過馬太鞍溪設計保護標準100年重現期流量2040cms，造成沿岸多處堤防溢堤受損。
災害發生後，水利署於9月23日立即成立前進指揮所，動員人力與機具搶險，搶險工作分階段進行，第一階段已於10月4日完成3公尺高土堤，共構築三道防護層，依序設置鼎塊、太空包及土堤，可達一定防護標準，水利署將持續加固堤防並加高至5公尺，以提升防洪能力。
同時，水利署將在土堤前方加設鋼網與混凝土進行表面處理，強化防水性，預計10月11日完成，後續目標是在明年汛期前，完成受損堤防復建工作，恢復原有防洪保護水準。
至於應對河道嚴重淤積問題，水利署表示，規劃分三階段辦理緊急疏濬：114年底前完成疏濬100萬立方公尺、115年汛期前累計疏濬300萬立方公尺、115年底前累計疏濬600萬立方公尺，此措施將有效降低深水槽高程，恢復河道通洪能力，確保堤防安全。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
