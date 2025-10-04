快訊

馬太鞍溪臨時堤防完工 水利署：下周完成土堤前方加設鋼網與水泥

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，洪水泥沙沖進光復市區釀嚴重災情。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
馬太鞍堰塞湖潰壩，導致馬太鞍下游堤坊多處溢堤受損2860公尺，河道淤積1000萬立方公尺災情，經過多日搶修，經濟部水利署4日表示，已完成臨時土堤的構築，提供初步防洪保護能力，並在11日完成土堤前方加設鋼網與混凝土，強化防水。

水利署表示，此次堰塞湖事件攜帶大量土砂及瞬間洪峰水流屬極端罕見，流量高達8860cms，遠超過馬太鞍溪設計保護標準100年重現期流量2040cms，造成沿岸多處堤防溢堤受損。

災害發生後，水利署於9月23日立即成立前進指揮所，動員人力與機具搶險，搶險工作分階段進行，第一階段已於10月4日完成3公尺高土堤，共構築三道防護層，依序設置鼎塊、太空包及土堤，可達一定防護標準，水利署將持續加固堤防並加高至5公尺，以提升防洪能力。

同時，水利署將在土堤前方加設鋼網與混凝土進行表面處理，強化防水性，預計10月11日完成，後續目標是在明年汛期前，完成受損堤防復建工作，恢復原有防洪保護水準。

至於應對河道嚴重淤積問題，水利署表示，規劃分三階段辦理緊急疏濬：114年底前完成疏濬100萬立方公尺、115年汛期前累計疏濬300萬立方公尺、115年底前累計疏濬600萬立方公尺，此措施將有效降低深水槽高程，恢復河道通洪能力，確保堤防安全。

經濟部表示馬太鞍溪臨時堤防建構完成，已達初步防洪保護能力。圖／經濟部提供
經濟部表示馬太鞍溪臨時堤防建構完成，已達初步防洪保護能力。圖／經濟部提供

