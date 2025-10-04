災區徵「這款」鏟子超人 7日將成立「一站式服務平台」

中央災害應變中心前進協調所4日召開第20次工作會報後記者會，由總協調官、行政院政委季連成說明花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新救災進度。季連成指出，現階段需要具備專業技術的志工，包含木工、水電、泥作等，其中負責水電維修的志工朋友必須至少具備丙級證照。

今日共動員中央及各地方消防單位、替代役、海巡署及國軍特戰240人、46部車輛、6台無人機、3艘船艇、1搜救犬持續救援，統計死亡人數18人、失聯人數6人、救出人數717人、受傷157人。（註：人數統計截至4日上午11時，將持續更新數據並對外說明）

季連成首先說明災害復原工作進度。在民宅清理方面，執行進度原則已達100%，惟過去十幾天，由於無法聯繫上當地19戶屋主，依照救災相關規定，政府在未經屋主同意下，無法進入民宅清理，以免衍生相關法律問題。這兩天已與屋主聯繫上，相關單位會加緊趕工處理。

季連成指出，目前已有許多民眾召集廠商進行房屋修繕，中央已協調建築師公會儘速鑑定所有房屋結構安全，在判定無安全疑慮下，即會開放民眾開始進行房屋修復。

在道路清淤方面，季連成表示，截至3日晚間止，道路清淤執行率已達90%，預計今日達95%，而執行率僅增加5個百分點的主因，是居民在整理居家環境過程中，仍會衍生部分廢棄物。環境部將全權處理，並指派一般廢棄物垃圾車及大型家具回收車巡迴收垃圾。

季連成指出，目前馬太鞍溪堰塞湖狀況穩定，惟安全起見，仍維持紅色警戒。而解除紅色警戒需符合幾項要件。首先，必須評估水從堰塞湖缺口溢流後，是否足以威脅居民安全。相關單位已將水深探測器投放至堰塞湖中，水位上升探測器後續也會裝置在堰塞湖上。

針對安全堤防部分，季連成說，由於堰塞湖溢流導致馬太鞍溪堤防受損長達2,860公尺，經濟部水利署已連夜趕工完成建構第一階段臨時堤防，高度約3公尺。另需觀察馬太鞍溪河床，是否足以讓水流量及速度依照導引的方向流動，以確保安全。

在交通復原方面，季連成指出，馬太鞍溪橋的搶修目前第一階段涵管便道進度已完成42%，預計於10月15日完成南下、北上各一條涵管便橋，供小型車輛及人員通行。

針對志工協助部分，季連成表示，第一階段從事一般性災後復原的志工工作已告一段落，感謝充滿熱忱、辛勞的志工。由於災區居民家門及窗戶破損，未來如有颱風來襲，恐流入住家之中，因此政府規劃提供災區民眾1萬個沙袋因應，這也仰賴志工協助裝填。

季連成指出，行政院政委陳金德將於10月7日率領相關部會，赴災區成立「一站式服務平台」，中央與花蓮縣政府也會在此服務平台共同合作，協助解決民眾申請災害慰助等相關問題。

環境部長彭啓明補充說明，截至昨日止，災區淤泥及垃圾清除量累計約6萬9千多公噸，昨日新增清淤量為5千5百多公噸，清淤工作已顯成效。自今日起，恢復垃圾車與大型家具清運作業，也請光復鄉七村村民共同推動「垃圾不落地」，加速恢復街道整潔；截至昨日也已設置180座流動廁所。

有關臨時堤防建構，經濟部水利署長林元鵬表示，經過日夜趕工，2,860公尺的臨時堤防已於今日上午完成，具備一定保護標準，除非發生豪大雨，否則河水不會進入市區。目前堤防高度原則是3公尺，會持續再加高至5公尺，並於前方土堤施作鋼網及混凝土灌製，提升防水效果與穩定性。

針對堰塞湖觀測情形，農業部林業及自然保育署副署長張岱說明，堰塞湖近幾日觀測並無明顯變化，出入水量和壩體狀況與前幾日相差無幾，因應可能即將到來的颱風導致下雨情形，目前林保署持續24小時監測降雨量，並繼續推進堤防加固與河道疏浚進度，機動調整警戒值、務實檢討。

