花蓮防災只靠太空包才淹水？經濟部澄清：網傳照片地點錯誤

有關網傳錯誤資訊，稱花蓮馬太鞍溪防災只靠太空包才造成市區淹水，經濟部澄清，事實上，網路流傳照片地點根本錯誤，那裡不是市區附近光復一、二、三號堤防位置，而且太空包的功用是為了增加堤防的防護高度，並非單靠太空包擋水。

經濟部說明，馬太鞍溪原先堤防設置高度已達100年流量保護標準，且災前也完成清淤疏濬42.5萬噸土方，相當於3.5萬多台卡車的載運量。

經濟部指出，面對遠超過安全保護標準四倍以上的高流量土砂，下游沿岸堤防多點溢流，災後水利署第一時間展開堤防加高與增厚的工程，並加強浚深河道，降低後續再淹水風險。

經濟部表示，目前堤防重建工作持續進行中，後續也將依據河勢、流速與環境變化，評估增設高強度護體材料，持續加固防線，強化未來保護力，以因應極端氣候、守護居民家園安全。

