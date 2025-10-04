快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

賴清德賀高市早苗當選自民黨總裁！盼深化台日關係邁向新階段

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

花蓮防災只靠太空包才淹水？經濟部澄清：網傳照片地點錯誤

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
有關花蓮馬太鞍溪防災，經濟部澄清謠言。圖／經濟部臉書
有關花蓮馬太鞍溪防災，經濟部澄清謠言。圖／經濟部臉書

有關網傳錯誤資訊，稱花蓮馬太鞍溪防災只靠太空包才造成市區淹水，經濟部澄清，事實上，網路流傳照片地點根本錯誤，那裡不是市區附近光復一、二、三號堤防位置，而且太空包的功用是為了增加堤防的防護高度，並非單靠太空包擋水。

經濟部說明，馬太鞍溪原先堤防設置高度已達100年流量保護標準，且災前也完成清淤疏濬42.5萬噸土方，相當於3.5萬多台卡車的載運量。

經濟部指出，面對遠超過安全保護標準四倍以上的高流量土砂，下游沿岸堤防多點溢流，災後水利署第一時間展開堤防加高與增厚的工程，並加強浚深河道，降低後續再淹水風險。

經濟部表示，目前堤防重建工作持續進行中，後續也將依據河勢、流速與環境變化，評估增設高強度護體材料，持續加固防線，強化未來保護力，以因應極端氣候、守護居民家園安全。

堰塞湖 馬太鞍溪 經濟部

延伸閱讀

「中秋在家也是躺」高雄男大生一句話曝超愛台灣 衝花蓮當鏟子超人

賴總統：感謝鏟子超人 祝福花蓮早日恢復日常生活

黨主席辯論取消！羅智強赴光復勘災 直言太多場籲「心力應先放救災」

視察屏東恆春滯洪池 賴總統籲落實防災演練

相關新聞

花蓮防災只靠太空包才淹水？經濟部澄清：網傳照片地點錯誤

有關網傳錯誤資訊，稱花蓮馬太鞍溪防災只靠太空包才造成市區淹水，經濟部澄清，事實上，網路流傳照片地點根本錯誤，那裡不是市區...

光復災區謠言四起！連高壓水槍都能拿來抹黑 縣府闢謠

網路近日有人貼出照片，指控縣府將中央送的、民眾捐的高壓清洗機貼上縣府貼紙，當做自己的來「收割」。縣府今天出面闢謠，表示是...

光復災犬「168」有好結局 改名「Moka」由搜救員友人收編

花蓮縣光復鄉災區獲救的流浪犬「168」的故事感動不少人。「高雄市政府消防局特搜大隊搜救犬馴養小組」臉書粉專代為說明「16...

卓揆：花蓮洪災補助 國賠不衝突

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，行政院提出在「丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加兩百億元，國民黨立委傅崐萁則...

2.5億噸泥沙 馬太鞍恐2次堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，內政部前部長李鴻源昨表示，現仍有約二點五億噸泥沙在上面，上游左側山壁不穩定，再次發生豪大雨可...

光復洪災徐榛蔚出席自救會說明會 災民情緒激動數度打斷發言

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天進入11天，Fata’an部落自救會今天舉行說明會，縣長徐榛蔚也到場說明相關因應，強調縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。