花蓮防災只靠太空包才淹水？經濟部澄清：網傳照片地點錯誤
有關網傳錯誤資訊，稱花蓮馬太鞍溪防災只靠太空包才造成市區淹水，經濟部澄清，事實上，網路流傳照片地點根本錯誤，那裡不是市區附近光復一、二、三號堤防位置，而且太空包的功用是為了增加堤防的防護高度，並非單靠太空包擋水。
經濟部說明，馬太鞍溪原先堤防設置高度已達100年流量保護標準，且災前也完成清淤疏濬42.5萬噸土方，相當於3.5萬多台卡車的載運量。
經濟部指出，面對遠超過安全保護標準四倍以上的高流量土砂，下游沿岸堤防多點溢流，災後水利署第一時間展開堤防加高與增厚的工程，並加強浚深河道，降低後續再淹水風險。
經濟部表示，目前堤防重建工作持續進行中，後續也將依據河勢、流速與環境變化，評估增設高強度護體材料，持續加固防線，強化未來保護力，以因應極端氣候、守護居民家園安全。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言