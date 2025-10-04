光復災區謠言四起！連高壓水槍都能拿來抹黑 縣府闢謠

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府行研處長陳建村（左）今天闢謠，指500台高壓清洗機是縣府自行採購，提供民眾登記借用，並非中央或民眾捐贈。記者王燕華／攝影
網路近日有人貼出照片，指控縣府將中央送的、民眾捐的高壓清洗機貼上縣府貼紙，當做自己的來「收割」。縣府今天出面闢謠，表示是因應災區使用需求，緊急採購500台供災民借用，網路不實言論混淆視聽，破壞第一線救災人員士氣，將依法提告。

花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村今天主持前進指揮所災情說明會，作出澄清。他說，「行政院高壓水槍被貼上縣府貼紙」完全是不實訊息。

陳建村說，這批高壓清洗機一共500台，是縣府依法緊急採購供災民使用，因為是縣府財產，才會貼上貼紙，昨天到貨後，已提供民眾登記借用，目前也有民眾已在使用。針對這則網路假消息，縣府已委請律師依災防法、社會秩序維護法提告。

他也提到，前幾天網路也傳出有10幾台紅色獨輪車放在縣府倉庫，遭網路流言批評縣府不提志工或災民使用，但其實，經查證，獨輪車置放地點是行政院在光復糖廠的倉庫，並非縣府倉庫。

陳建村表示，洪災發生後，縣長徐榛蔚及各局處首長進駐光復鄉前進指揮所，數百名科長、縣府人員全力在第一線協助災民，搜救人員及災後復原工作日夜進行，不眠不休，但網路或社群媒體流傳許多未經查證的錯誤訊息，影響救災，打擊士氣。呼籲民眾勿輕信片面照片或訊息，相關訊息都公告在縣府官方資訊網、徐榛蔚臉書，可上網查證。

縣府徵求災區需要具水電修繕專業技能的志工，可撥打受災戶室內水電修繕專線0972223364，或撥打03-8227171轉423、424；另徵求具備吊臂之拖吊車志願協助者，共同投入災區搶救與復建行動，專線電話0910624250。

花蓮縣府行研處長陳建村（左）今天闢謠，指500台高壓清洗機是縣府自行採購，並非中央或民眾捐贈。記者王燕華／攝影
網路社群近來有人貼出圖片，指控花蓮縣府將中央、民眾捐贈的高壓清洗機，貼上縣府貼紙，批評縣府「收割」，縣府澄清是緊急採購的縣產，對不實言論將提告。圖／縣府提供
花蓮縣府行研處長陳建村（左）今天闢謠，呼籲民眾不要以片面照片或未經查證就散布謠言，干擾救災工作。記者王燕華／攝影
