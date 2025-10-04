光復災區謠言四起！連高壓水槍都能拿來抹黑 縣府闢謠
網路近日有人貼出照片，指控縣府將中央送的、民眾捐的高壓清洗機貼上縣府貼紙，當做自己的來「收割」。縣府今天出面闢謠，表示是因應災區使用需求，緊急採購500台供災民借用，網路不實言論混淆視聽，破壞第一線救災人員士氣，將依法提告。
花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村今天主持前進指揮所災情說明會，作出澄清。他說，「行政院高壓水槍被貼上縣府貼紙」完全是不實訊息。
陳建村說，這批高壓清洗機一共500台，是縣府依法緊急採購供災民使用，因為是縣府財產，才會貼上貼紙，昨天到貨後，已提供民眾登記借用，目前也有民眾已在使用。針對這則網路假消息，縣府已委請律師依災防法、社會秩序維護法提告。
他也提到，前幾天網路也傳出有10幾台紅色獨輪車放在縣府倉庫，遭網路流言批評縣府不提志工或災民使用，但其實，經查證，獨輪車置放地點是行政院在光復糖廠的倉庫，並非縣府倉庫。
陳建村表示，洪災發生後，縣長徐榛蔚及各局處首長進駐光復鄉前進指揮所，數百名科長、縣府人員全力在第一線協助災民，搜救人員及災後復原工作日夜進行，不眠不休，但網路或社群媒體流傳許多未經查證的錯誤訊息，影響救災，打擊士氣。呼籲民眾勿輕信片面照片或訊息，相關訊息都公告在縣府官方資訊網、徐榛蔚臉書，可上網查證。
縣府徵求災區需要具水電修繕專業技能的志工，可撥打受災戶室內水電修繕專線0972223364，或撥打03-8227171轉423、424；另徵求具備吊臂之拖吊車志願協助者，共同投入災區搶救與復建行動，專線電話0910624250。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
