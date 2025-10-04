快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

特別預算擬追加200億助花蓮災區 政院盤點重建項目

中央社／ 台北4日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，為協助災區重建，行政院長卓榮泰日前宣布將修正丹娜絲風災特別條例，並以此追加特別預算新台幣200億元。政院官員指出，條例修正進行中，正盤點重建項目是否有需要新增部分，會儘速提出修正草案。

馬太鞍溪堰塞湖洪災，花蓮光復鄉災情慘重，國民黨立委呼籲以馬太鞍溪堰塞湖為名推出特別條例與特別預算，卓榮泰日前則宣布，將修正丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例，並以此追加特別預算200億元，如此最有效率。

政院官員今天對記者表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖已列為災區範圍，適用災後復原重建特別條例，條例修正進行中，除了將追加匡列200億元預算挹注災區復原外，相關部會也正盤整重建及復原工程，如果有現行特別條例無法涵蓋的項目，將會一併提出第4條「災後復原重建項目」的修正案。

對於國民黨立委呼籲以馬太鞍溪堰塞湖為名推出特別條例與特別預算，政院官員表示，修正條例過程，也將持續關注國民黨立院黨團等各界對災區資源挹注的想法，希望儘速、有效率協助災區與災民回歸正常生活。

立法院會日前三讀通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例與特別預算，預算規模600億元，用於農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及自來水、瓦斯及燃氣設施等災區復原重建項目。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉

延伸閱讀

普發萬元 最慢11月中執行…六類民眾可領取

11月底普發現金？卓揆喊能快就快 光復災民考慮專案處理

藍委批花蓮災情重建及協調缺乏信任 卓榮泰：會派政委主責跨部會協調

洪孟楷要求官員加入藍白委通訊群組 卓榮泰：通訊錄大家都有吧

相關新聞

光復災犬「168」有好結局 改名「Moka」由搜救員友人收編

花蓮縣光復鄉災區獲救的流浪犬「168」的故事感動不少人。「高雄市政府消防局特搜大隊搜救犬馴養小組」臉書粉專代為說明「16...

卓揆：花蓮洪災補助 國賠不衝突

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，行政院提出在「丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加兩百億元，國民黨立委傅崐萁則...

2.5億噸泥沙 馬太鞍恐2次堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，內政部前部長李鴻源昨表示，現仍有約二點五億噸泥沙在上面，上游左側山壁不穩定，再次發生豪大雨可...

光復洪災徐榛蔚出席自救會說明會 災民情緒激動數度打斷發言

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天進入11天，Fata’an部落自救會今天舉行說明會，縣長徐榛蔚也到場說明相關因應，強調縣...

堰塞湖溢流…花蓮光復洪災重創 中秋連假一連3天停班停課

花蓮縣光復鄉從上月23日開始停班停課，因堰塞湖溢流潰壩造成重創，至今都未恢復，一直處於停班停課狀況，到今天已是第11天。...

花蓮光復5萬慰助金首日領取近6成 未領受災戶明起依戶籍至「這兩處」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，縣府今起針對影響受災戶發放5萬元慰助金，不少災民今天一早就到指定地點排隊領取，統計有近6成受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。