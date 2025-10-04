特別預算擬追加200億助花蓮災區 政院盤點重建項目

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，為協助災區重建，行政院長卓榮泰日前宣布將修正丹娜絲風災特別條例，並以此追加特別預算新台幣200億元。政院官員指出，條例修正進行中，正盤點重建項目是否有需要新增部分，會儘速提出修正草案。

馬太鞍溪堰塞湖洪災，花蓮光復鄉災情慘重，國民黨立委呼籲以馬太鞍溪堰塞湖為名推出特別條例與特別預算，卓榮泰日前則宣布，將修正丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例，並以此追加特別預算200億元，如此最有效率。

政院官員今天對記者表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖已列為災區範圍，適用災後復原重建特別條例，條例修正進行中，除了將追加匡列200億元預算挹注災區復原外，相關部會也正盤整重建及復原工程，如果有現行特別條例無法涵蓋的項目，將會一併提出第4條「災後復原重建項目」的修正案。

對於國民黨立委呼籲以馬太鞍溪堰塞湖為名推出特別條例與特別預算，政院官員表示，修正條例過程，也將持續關注國民黨立院黨團等各界對災區資源挹注的想法，希望儘速、有效率協助災區與災民回歸正常生活。

立法院會日前三讀通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例與特別預算，預算規模600億元，用於農業設施、電力系統、電信系統及有線廣播電視系統、家園及公共設施、水利設施、道路及交通、環境衛生復原、社會復原及產業促進，以及自來水、瓦斯及燃氣設施等災區復原重建項目。

