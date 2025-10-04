樺加沙重創南花蓮　災區勞保災保就保免半年保費

快訊

中央社／ 台北4日電

勞動部今天表示，颱風樺加沙造成南花蓮地區嚴重災情，如果是行政院公告災區的勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險等保險人，將補助半年（民國114年9月到115年2月）保費

勞動部發布新聞稿說，後續將主動比對花蓮縣政府所送受災者名冊，民眾不需提出申請。

勞動部表示，為加速災後復原與安置受災民眾，已啟動天然災害臨時工作措施，也請勞工保險局依災害防救法相關規定，辦理保費補助及受理勞工申請傷病給付。

勞動部說，勞保、災保被保險人如果在災區由於天然災害導致傷病而不能工作，且無法取得原有薪資者，可從治療當日起請領傷病給付，最長可領6個月，且普通傷病給付門診治療即可請領，不受住院限制。

另外，勞動部表示，勞工如果符合資格，可檢具傷病給付申請書及給付收據，連同傷病診斷書，向勞保局申請，後續將秉持從寬、從簡、從速原則辦理，協助受災民眾回歸安穩生活。

勞動部說，相關災區範圍及具體協助訊息，將於勞保局網站公布，勞工可留意上網查詢。

堰塞湖 馬太鞍溪 勞動部 保費 保險

相關新聞

光復災犬「168」有好結局 改名「Moka」由搜救員友人收編

花蓮縣光復鄉災區獲救的流浪犬「168」的故事感動不少人。「高雄市政府消防局特搜大隊搜救犬馴養小組」臉書粉專代為說明「16...

卓揆：花蓮洪災補助 國賠不衝突

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，行政院提出在「丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加兩百億元，國民黨立委傅崐萁則...

2.5億噸泥沙 馬太鞍恐2次堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，內政部前部長李鴻源昨表示，現仍有約二點五億噸泥沙在上面，上游左側山壁不穩定，再次發生豪大雨可...

光復洪災徐榛蔚出席自救會說明會 災民情緒激動數度打斷發言

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天進入11天，Fata’an部落自救會今天舉行說明會，縣長徐榛蔚也到場說明相關因應，強調縣...

堰塞湖溢流…花蓮光復洪災重創 中秋連假一連3天停班停課

花蓮縣光復鄉從上月23日開始停班停課，因堰塞湖溢流潰壩造成重創，至今都未恢復，一直處於停班停課狀況，到今天已是第11天。...

花蓮光復5萬慰助金首日領取近6成 未領受災戶明起依戶籍至「這兩處」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，縣府今起針對影響受災戶發放5萬元慰助金，不少災民今天一早就到指定地點排隊領取，統計有近6成受...

