樺加沙重創南花蓮　災區勞保災保就保免半年保費

勞動部今天表示，颱風樺加沙造成南花蓮地區嚴重災情，如果是行政院公告災區的勞工保險、勞工職業災害保險及就業保險等保險人，將補助半年（民國114年9月到115年2月）保費。

勞動部發布新聞稿說，後續將主動比對花蓮縣政府所送受災者名冊，民眾不需提出申請。

勞動部表示，為加速災後復原與安置受災民眾，已啟動天然災害臨時工作措施，也請勞工保險局依災害防救法相關規定，辦理保費補助及受理勞工申請傷病給付。

勞動部說，勞保、災保被保險人如果在災區由於天然災害導致傷病而不能工作，且無法取得原有薪資者，可從治療當日起請領傷病給付，最長可領6個月，且普通傷病給付門診治療即可請領，不受住院限制。

另外，勞動部表示，勞工如果符合資格，可檢具傷病給付申請書及給付收據，連同傷病診斷書，向勞保局申請，後續將秉持從寬、從簡、從速原則辦理，協助受災民眾回歸安穩生活。

勞動部說，相關災區範圍及具體協助訊息，將於勞保局網站公布，勞工可留意上網查詢。

