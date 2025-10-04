光復災犬「168」有好結局 改名「Moka」由搜救員友人收編
花蓮縣光復鄉災區獲救的流浪犬「168」的故事感動不少人。「高雄市政府消防局特搜大隊搜救犬馴養小組」臉書粉專代為說明「168」最新情況，「168」已更名為「Moka」，由當初救狗的搜救員的友人收編，「回歸正常生活後，他們也需要自己的空間，默默祝福就好」。
高雄市消防局特搜大隊日前支援花蓮光復救災，在佛祖路發現一隻狗追在車後方，有搜救員嘗試叫喚狗上車，隨即將狗救起，特搜大隊將狗取名「168」，送至志工隊讓原飼主領回或開放認養。
「168」在志工隊時原本表現淡定，一見到前來探望的救命恩人就表現激動、拚命撒嬌，志工驚呼「牠真的只找你」、「怎麼這麼黏」。後來有志工帶狗散步，「168」竟能在上百人中認出救命恩人，返回志工隊途中「168」一路哭鳴。後來搜救員結束任務返回高雄，認養「168」。
高雄市政府消防局特搜大隊搜救犬馴養小組表示，「168」已更名為「Moka」，約3歲的19公斤健康男生，確定由當初救狗的搜救員的友人收編，感謝外界關心，「回歸正常生活後，他們也需要自己的空間，默默祝福就好」。文末寫下「內容及照片已獲得當事人當事狗同意」。
網友留言，「謝謝特搜學長的友人給牠一個家」、「最溫暖的緣份」、「聰明的毛孩子跟著幸福走」、「恭喜Moka榮獲收編」、「這張照片好有愛」、「救命恩人太有愛了，覺得好幸福啊」、「這一張可以當做2026的月曆封面嗎？真的太感人了」、「淚奔了！好人一生平安」。
