聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：花蓮洪災補助 國賠不衝突

聯合報／ 記者李人岳蔡晉宇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，行政院提出在「丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加兩百億元，國民黨立委傅崐萁則呼籲應啟動國賠。行政院長卓榮泰昨表示，國賠有法定程序和條件，災區的搶救和補助則有其急迫性，兩者並不衝突。

卓榮泰表示，行政院認為透過原來的「丹娜絲颱風及七二八豪雨後復原重建特別條例」及特別預算，能把花蓮納入災區。行政院現正仔細盤點中，若提出以兩百億元規模為基礎的特別預算，應該能在短時間內馬上執行。

卓榮泰強調，這樣的作法不會排擠丹娜絲風災後對雲嘉南地區的補償，而且效率最快、時間最短，行政院也會核實計算。

民進黨立委吳思瑤昨天質詢表示，花蓮地方網路群組流傳一部影片，內容指目前收到的賑災善款會被民進黨政府挪用、甚至侵吞，她質疑背後有組織性的造謠，呼籲快速處理錯假訊息。

卓榮泰說，善款一定會用在災民身上，而且會直接、快速發放。他指影片的內容不實，是要不得的行為。

堰塞湖 馬太鞍溪 國賠

延伸閱讀

藍委批花蓮災情重建及協調缺乏信任 卓榮泰：會派政委主責跨部會協調

洪孟楷要求官員加入藍白委通訊群組 卓榮泰：通訊錄大家都有吧

莊瑞雄爭取台東納公地放領 卓榮泰：全面盤點檢討相關土地

駁斥花蓮賑災善款挪用傳聞　卓榮泰：一定用於災民

相關新聞

卓揆：花蓮洪災補助 國賠不衝突

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，行政院提出在「丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加兩百億元，國民黨立委傅崐萁則...

光復家戶清淤完成 中央籲「鏟子超人」退場

花蓮光復洪災昨邁入第十一天，仍六人失聯。中央前進協調所總協調官季連成宣布，昨天中午前已完成家戶清淤，兵力和機具會轉移清理...

2.5億噸泥沙 馬太鞍恐2次堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，內政部前部長李鴻源昨表示，現仍有約二點五億噸泥沙在上面，上游左側山壁不穩定，再次發生豪大雨可...

光復洪災徐榛蔚出席自救會說明會 災民情緒激動數度打斷發言

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天進入11天，Fata’an部落自救會今天舉行說明會，縣長徐榛蔚也到場說明相關因應，強調縣...

堰塞湖溢流…花蓮光復洪災重創 中秋連假一連3天停班停課

花蓮縣光復鄉從上月23日開始停班停課，因堰塞湖溢流潰壩造成重創，至今都未恢復，一直處於停班停課狀況，到今天已是第11天。...

花蓮光復5萬慰助金首日領取近6成 未領受災戶明起依戶籍至「這兩處」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，縣府今起針對影響受災戶發放5萬元慰助金，不少災民今天一早就到指定地點排隊領取，統計有近6成受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。