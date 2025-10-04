卓揆：花蓮洪災補助 國賠不衝突

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，行政院提出在「丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加兩百億元，國民黨立委傅崐萁則呼籲應啟動國賠。行政院長卓榮泰昨表示，國賠有法定程序和條件，災區的搶救和補助則有其急迫性，兩者並不衝突。

卓榮泰表示，行政院認為透過原來的「丹娜絲颱風及七二八豪雨後復原重建特別條例」及特別預算，能把花蓮納入災區。行政院現正仔細盤點中，若提出以兩百億元規模為基礎的特別預算，應該能在短時間內馬上執行。

卓榮泰強調，這樣的作法不會排擠丹娜絲風災後對雲嘉南地區的補償，而且效率最快、時間最短，行政院也會核實計算。

民進黨立委吳思瑤昨天質詢表示，花蓮地方網路群組流傳一部影片，內容指目前收到的賑災善款會被民進黨政府挪用、甚至侵吞，她質疑背後有組織性的造謠，呼籲快速處理錯假訊息。

卓榮泰說，善款一定會用在災民身上，而且會直接、快速發放。他指影片的內容不實，是要不得的行為。

