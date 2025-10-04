聽新聞
光復家戶清淤完成 中央籲「鏟子超人」退場

聯合報／ 記者王燕華洪子凱／花蓮報導

花蓮光復洪災昨邁入第十一天，仍六人失聯。中央前進協調所總協調官季連成宣布，昨天中午前已完成家戶清淤，兵力和機具會轉移清理道路和學校，力拚中秋節前完成，讓學生早日復課。花蓮縣府昨開始發放慰助金，首日統計近六成受災戶領取。

街道淤泥垃圾要靠機具

目前家戶淤泥已剷出，道路幾已恢復，僅剩少部分路段淤泥還在等待大型機具清除，民眾盼縣府可加派人力清通水溝，家中內部才能沖水刷地，讓生活盡快回到正軌。

照之前教師節連假經驗，會有很多「鏟子超人」進入災區。季連成向志工柔性喊話，強調第一階段已達標，街上淤泥、垃圾要靠機具來做，有熱忱的志工可以去度個假，現在需要的是專業性志工，民眾暫時先別來災區「觀光」。

不少災民清出淤泥後已開始拖地，回憶當天情景仍心有餘悸，店家擔憂若不盡快復業，恐影響生計。光復鄉大馬村長王梓安表示，機具已集中進村協助清淤，但路旁邊垃圾、土堆仍多，盼道路清淤也能盡快完成。

「我們被水追著跑。」賣雞肉的陳姓災民回憶，從沒想過水會淹到市區，當天有人突然大喊「水來了」，他連忙跑上車逃離，三天後再回店裡，設備不是被沖走就是壞掉，損失數十萬。一名賣燒臘的災民也說，他開的兩家店全數遭殃，好在冷凍庫沒壞，但交通工具全被沖走。一名住戶說，每戶損失都近兩百萬元，「只要命還在，一切都還有機會」。

部落盼慰問金分級發放

花蓮縣府昨起發放每人五萬元慰助金，Fata'an部落自救會不滿部分家戶受災卻未列入，昨向縣府抗議，縣府緊急將大馬、大華村全戶納入，不須附帶舉證。自救會宣布取消陳情，昨晚改辦說明會，批評現行申請程序過於繁雜，對老人家極為困難，形同變相剝奪救助權益。網路媒體組長lisin認為，慰問金應分級發放，涵蓋淹水受災者和一般生活機能受損的鄉民。

光復市場擺攤賣水果蕭姓婦人不是在地住戶，她擔心領不到五萬元慰助金。縣府說明，若非公告受災範圍，但確實受災的設籍或實際居住者，可檢附受災照片至鄉公所登記；未設籍但實際居住家戶，由村辦公室核發「實際居住證明」後，也可領取。

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 花蓮

