2.5億噸泥沙 馬太鞍恐2次堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，內政部前部長李鴻源昨表示，現仍有約二點五億噸泥沙在上面，上游左側山壁不穩定，再次發生豪大雨可能會崩下來，只要發生五級地震，整座山會滑下來，馬太鞍溪形成第二次堰塞湖可能性高，他建議應討論遷村、建立預警機制。

李孟諺證實風險 加固堤防

由於麥德姆颱風形成，雙十連假也有熱帶性系統逼近，李鴻源的示警備受關注。中央前進協調所副總協調官李孟諺昨證實確有風險，現在先加固堤防，也規畫堰塞湖做溢洪道或排水設施，萬一再崩塌能減少洪水量。

總協調官季連成也強調，中央已指示軍方、縣府做撤離計畫，首先要做比照地震、國家警報系統，再建立一個類似海嘯才能夠發放的警報系統，必要時強制撤離。

協調軍警消 獨老優先撤離

季連成說，撤離時會優先選擇獨居的老人，如果住家有二、三樓，會協調軍方、地方志工和警、消人員協助搬上樓照顧；對平房式的獨居老人，要疏散到收容中心，做預防性撤離，軍、警、消會互相配合。其他民眾採垂直撤離，即便颱風來了，如果雨量未超過五百毫米，不至於形成大水，仍然安全，但要有強制性，會請警察挨家挨戶確認；在外包括民眾和救災部隊也須馬上撤離到安全場所，超商等停止營業。

「危險的地方千萬不要跟老天爺爭。」賴清德總統昨在屏東視察治水工程時說，如果中央氣象署發布警報須造冊、挨家挨戶撤離。

李鴻源昨出席國民黨立院黨團記者會時表示，堰塞湖的水剩五、六百萬噸，沒有立即危險，但資料顯示，這次崩下來僅七千萬噸泥沙，約還有二點五億噸泥沙在上面，且上游左側山壁不穩定，若再次發生豪大雨可能會崩下來，再次形成堰塞湖。

李鴻源建議水利署指揮水利規畫試驗所，做水工模型試驗研究，一定要在最短時間，把下游有一千多公尺比較脆弱的缺口補起來加固，政府應討論遷村、建立準確的預警機制。

李孟諺也認為山區堰塞湖兩側有土石方堆積，風險仍大；馬太鞍溪堤防遭洪流沖毀二八○○公尺，水利署正加固堤防，最好在日雨量二五○到三○○毫米時都不會溢堤；也正規畫第二道防線。

水利署長林元鵬說，山區還有超過上億噸泥沙，第一道緊急堤防完成後，會馬上疏浚，明年底前分階段清出六百萬噸土方，由重機具挖出河道中央的深水槽流路清淤，維持一定保護能力。今天中午前可完成第一階段三公尺高的土堤。屆時除非是大雨，一般正常水量保證不會再進入光復市區，十一日前會完成第二階段土堤，加高到五公尺。

