光復洪災徐榛蔚出席自救會說明會 災民情緒激動數度打斷發言

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天進入11天，Fata’an部落自救會今天舉行說明會，縣長徐榛蔚也到場說明相關因應，強調縣府一直都有做事，並擬定短中長期方案，但現場民眾情緒激動，不斷鼓譟，數度打斷發言。自救會網路媒體組長lisin表示，遺憾縣府未能帶來實際方案，後續會舉行二次說明會，盼縣長能再到場，並提出有建設性方案。

Fata’an部落自救會今晚8時在光復國小舉辦說明會，並邀請縣長徐榛蔚及縣府團隊到場，現場聚集破百名受災戶，災民情緒激動，說明會不斷高呼要求縣府說明後續因應作為，徐在與中央開完會後約於8時15分到場開場表示，希望來聽聽災民訴求與問題，現場民眾不滿質疑縣長為主動說明，更質疑9月23日颱風來當天徐未坐鎮指揮。

徐榛蔚強調，從9月23日當天上午就已到光復糖廠前進指揮所，這幾天一直都在光復，縣府第一時間也調度三分之二的消防局橡皮艇以及建設處的開口契約大型機具因應風災，現階段就是要趕快恢復居民家園，回到正常生活，包含安置、解決水患問題等，「花蓮是我們的家園，會與大家一起重建。」

不過現場民眾情緒十分激動，數度打斷徐榛蔚發言，高呼「講重點」、「不要講廢話」、「縣府沒有作為」。徐則強調，已擬定短、中、長期的計畫，確保民眾能先獲得安置，無奈社群媒體對於縣府有很多詆毀，但縣府還是會努力做下去，也感謝來自全國各地援助，幫助鄉親恢復家園。

