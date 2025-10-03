光復洪災徐榛蔚出席自救會說明會 災民情緒激動數度打斷發言

聯合報／ 記者洪子凱王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚赴光復國小聽取自救會說明會。記者洪子凱／攝影
花蓮縣長徐榛蔚赴光復國小聽取自救會說明會。記者洪子凱／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天進入11天，Fata’an部落自救會今天舉行說明會，縣長徐榛蔚也到場說明相關因應，強調縣府一直都有做事，並擬定短中長期方案，但現場民眾情緒激動，不斷鼓譟，數度打斷發言。自救會網路媒體組長lisin表示，遺憾縣府未能帶來實際方案，後續會舉行二次說明會，盼縣長能再到場，並提出有建設性方案。

Fata’an部落自救會今晚8時在光復國小舉辦說明會，並邀請縣長徐榛蔚及縣府團隊到場，現場聚集破百名受災戶，災民情緒激動，說明會不斷高呼要求縣府說明後續因應作為，徐在與中央開完會後約於8時15分到場開場表示，希望來聽聽災民訴求與問題，現場民眾不滿質疑縣長為主動說明，更質疑9月23日颱風來當天徐未坐鎮指揮。

徐榛蔚強調，從9月23日當天上午就已到光復糖廠前進指揮所，這幾天一直都在光復，縣府第一時間也調度三分之二的消防局橡皮艇以及建設處的開口契約大型機具因應風災，現階段就是要趕快恢復居民家園，回到正常生活，包含安置、解決水患問題等，「花蓮是我們的家園，會與大家一起重建。」

不過現場民眾情緒十分激動，數度打斷徐榛蔚發言，高呼「講重點」、「不要講廢話」、「縣府沒有作為」。徐則強調，已擬定短、中、長期的計畫，確保民眾能先獲得安置，無奈社群媒體對於縣府有很多詆毀，但縣府還是會努力做下去，也感謝來自全國各地援助，幫助鄉親恢復家園。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

佛祖街重災區 徐榛蔚向中央爭取中繼宅和遷村計畫

光復鄉佛祖街重災區 徐榛蔚爭取中央規畫中繼宅與遷村計畫

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

與傅崐萁同框不吵了！卓榮泰二度勘災感謝縣府 也盼參加中央記者會

相關新聞

卓揆：花蓮洪災補助 國賠不衝突

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區慘重災情，行政院提出在「丹娜絲風災豪雨特別預算」中追加兩百億元，國民黨立委傅崐萁則...

光復家戶清淤完成 中央籲「鏟子超人」退場

花蓮光復洪災昨邁入第十一天，仍六人失聯。中央前進協調所總協調官季連成宣布，昨天中午前已完成家戶清淤，兵力和機具會轉移清理...

2.5億噸泥沙 馬太鞍恐2次堰塞湖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀災，內政部前部長李鴻源昨表示，現仍有約二點五億噸泥沙在上面，上游左側山壁不穩定，再次發生豪大雨可...

光復洪災徐榛蔚出席自救會說明會 災民情緒激動數度打斷發言

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，今天進入11天，Fata’an部落自救會今天舉行說明會，縣長徐榛蔚也到場說明相關因應，強調縣...

堰塞湖溢流…花蓮光復洪災重創 中秋連假一連3天停班停課

花蓮縣光復鄉從上月23日開始停班停課，因堰塞湖溢流潰壩造成重創，至今都未恢復，一直處於停班停課狀況，到今天已是第11天。...

花蓮光復5萬慰助金首日領取近6成 未領受災戶明起依戶籍至「這兩處」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，縣府今起針對影響受災戶發放5萬元慰助金，不少災民今天一早就到指定地點排隊領取，統計有近6成受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。