「鏟子超人」赴花蓮救災登國際媒體 衛報見證台灣暖心風景

颱風樺加沙重創花蓮後，大批志工湧入光復鄉協助救災，英國「衛報」記者也實地走訪，報導這些腳穿雨鞋、頭戴帽子的「鏟子超人」，讓台灣人的暖心舉動躍上國際版面。

衛報（The Guardian）以「健身迷、僧侶與退休人士：數千人湧入台灣小鎮協助災後清淤」（Gym bros,monks, retirees: thousands descend on Taiwan town to cleanup after devastating flood）為題，描繪大批志工抵達光復火車站時，現場群眾高喊「加油」的景象。

被稱為「鏟子超人」的志工大舉來到光復鄉，儘管樺加沙颱風已經遠離，馬太鞍溪堰塞湖溢流導致大量泥水淹沒當地的衝擊仍存。

衛報記者戴維森（Helen Davidson）寫道，颱風侵襲數日後，搜救行動已近尾聲，天氣也有所好轉，但路上仍覆蓋厚重淤泥，烈陽曬得泥漿發臭，部分泥巴乾涸後化成微塵，在光復火車站附近的空中飄散。有人對著群眾喊叫，指揮志工分類物資，或分組前往當地民眾家裡幫忙。

儘管環境艱苦，人們仍在歡笑並互相打氣。多數志工是來自外地，光9月27日就有3萬多人搭火車抵達當地，小鎮人數頓時暴增成平時的4倍。火車額外加開10班次列車，當地後設置交通管制以因應人潮。

一些志工來此是因為看到受災居民在社群媒體發布的求助訊息，有些人則直接到親朋好友的家裡幫忙，許多人甚至帶著鏟子四處走動，主動尋找需要協助清淤的民眾。

慈濟基金會副執行長劉效成提到，許多志工就是想來幫忙盡一份心力。慈濟也在當地提供援助。

衛報記者觀察到，這些志工都是出於善意前來，多數也非常有幫助，但災區現場難免陷入混亂。在好幾處十字路口，成群志工在滿覆淤泥跟殘磚破瓦的街道行走，汽車、機車和小型挖土機得小心避開他們。

一名消防員說道：「如果管理不當，恐怕會影響那些真正想執行救援工作的人，也可能拖慢救災進度。」不過此人補充道，目前狀況不算太糟。

志工深受光復鄉民眾歡迎。當地居民王偉昌（WangWei-chang，音譯）正清理父母家最後一些泥巴，他說若非志工伸援，他們一家現在仍得坐在泥巴中。

到了29日下午，大部分志工準備離開以返回自己的工作崗位。數千人蹣跚走回火車站，居民高喊「加油」跟「謝謝」，有人設置水桶和水管為這群「鏟子超人」清洗雨鞋，也有人分發食物與啤酒。

衛報記者總結，儘管光復鄉的災情很快便淡出國際新聞版面，但台灣社群媒體上仍充滿進行清理工作的畫面。有人為其他想要協助光復鄉重建的人提供建議，有人寫歌紀念，許多人更盼在災後分享一些希望。

