堰塞湖溢流…花蓮光復洪災重創 中秋連假一連3天停班停課

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將瘀泥剷出，但家園仍待清理恢復。記者洪子凱／攝影
花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將瘀泥剷出，但家園仍待清理恢復。記者洪子凱／攝影

花蓮縣光復鄉從上月23日開始停班停課，因堰塞湖溢流潰壩造成重創，至今都未恢復，一直處於停班停課狀況，到今天已是第11天。縣府晚間再次宣布，災區需災後復原及防備，光復鄉將於中秋連假持續停班停課，也就是10月04日到6日，連續3天都停班停課。

